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Лига наций
15 ноября 2024, 14:51 | Обновлено 15 ноября 2024, 14:52
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0

ВИДЕО. Звезды сборной Украины «повозили» Реброва на тренировке

Мудрик, Судаков и Ризнык продемонстрировали отличную игру в пас

15 ноября 2024, 14:51 | Обновлено 15 ноября 2024, 14:52
510
0
ВИДЕО. Звезды сборной Украины «повозили» Реброва на тренировке
УАФ

14 ноября сборная Украины провела тренировку в Турции, готовясь к выездным матчам Лиги наций 2024/25 против Грузии и Албании.

У подопечных Сергея Реброва состоялось вечернее занятие в турецком городе Белек, где команда будет готовиться до 15 ноября, когда отправится в Батуми.

Во время тренировки 3 футболиста национальной сборной – Михаил Мудрик, Георгий Судаков и Дмитрий Ризнык – провели упражнение вместе с главным тренером команды Сергеем Ребровым. Игрокам было разрешено отдавать передачи одним касанием, а задачей коуча было перехватить мяч. Сделать это оказалось трудной задачей для специалиста.

16 ноября в Батуми стадионе Adjara Bet Arena состоится матч 5-го тура в квартете В1 Грузия – Украина, начало – в 19:00 по киевскому времени.

ВИДЕО. Звезды сборной Украины «повозили» Реброва на тренировке

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Михаил Мудрик Георгий Судаков Дмитрий Ризнык сборная Украины по футболу Лига наций видео тренировка
Дмитро Вербинський Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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