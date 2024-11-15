14 ноября сборная Украины провела тренировку в Турции, готовясь к выездным матчам Лиги наций 2024/25 против Грузии и Албании.

У подопечных Сергея Реброва состоялось вечернее занятие в турецком городе Белек, где команда будет готовиться до 15 ноября, когда отправится в Батуми.

Во время тренировки 3 футболиста национальной сборной – Михаил Мудрик, Георгий Судаков и Дмитрий Ризнык – провели упражнение вместе с главным тренером команды Сергеем Ребровым. Игрокам было разрешено отдавать передачи одним касанием, а задачей коуча было перехватить мяч. Сделать это оказалось трудной задачей для специалиста.

16 ноября в Батуми стадионе Adjara Bet Arena состоится матч 5-го тура в квартете В1 Грузия – Украина, начало – в 19:00 по киевскому времени.

ВИДЕО. Звезды сборной Украины «повозили» Реброва на тренировке