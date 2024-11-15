Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Понял, что это мое». Шевченко назвал любимый вид спорта, кроме футбола
Другие новости
15 ноября 2024, 11:52 |
262
0

«Понял, что это мое». Шевченко назвал любимый вид спорта, кроме футбола

Руководитель УАФ увлекается гольфом

15 ноября 2024, 11:52 |
262
0
«Понял, что это мое». Шевченко назвал любимый вид спорта, кроме футбола
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Легендарный украинский футболист Андрей Шевченко, ныне возглавляющий УАФ, рассказал о своем любимом виде спорта, кроме футбола. Андрей Николаевич рассказал об особой любви к гольфу.

«Товарищ мой, он говорит, давай, поехали, попробуешь. Я говорю: «Смотри, у меня нет таланта на это». Он отвечает: «Ну, поехали, попробуешь». Даже времени не было. Потому что я знал, что в гольф нужно по 3-4 часа тренироваться.

Я никогда не думал, что могу играть. Чисто психологически дать столько времени на игру. А когда я впервые попробовал, я понял, что это мое.

Я с детства играл в футбол и я еще играл в хоккей, поэтому я играл клюшкой слева, и когда начал играть в гольф, я так и остался слева. Как говорят англичане, это редкость, потому что играют больше с правой стороны», – сказал Шевченко.

Ранее сообщалось, что Шевченко процитировал Майкла Джордана, говоря о мышлении сборной Украины.

По теме:
«Не сразу поверил в это». Сыч – о вызове в ряды сборной Украины
Цыганкову – 27. УАФ поздравила футболиста с праздником
ШЕВЧЕНКО: «Динамо не выиграло Лигу чемпионов в 1999 из-за одной причины»
Андрей Шевченко гольф Украинская ассоциация футбола
Олег Вахоцкий Источник
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Где смотреть онлайн бой Джейк Пол – Майк Тайсон
Бокс | 15 ноября 2024, 07:59 0
Где смотреть онлайн бой Джейк Пол – Майк Тайсон
Где смотреть онлайн бой Джейк Пол – Майк Тайсон

Поединок состоится в ночь на 16 ноября

Итоги дня Лиги наций. Турнирные таблицы: уже известны 4 четвертьфиналиста
Футбол | 15 ноября 2024, 00:23 1
Итоги дня Лиги наций. Турнирные таблицы: уже известны 4 четвертьфиналиста
Итоги дня Лиги наций. Турнирные таблицы: уже известны 4 четвертьфиналиста

В плей-офф Лиги наций вышли: Германия, Испания, Италия, Франция

Сборная США неожиданно завершила выступления в финале Кубка Билли Джин Кинг
Теннис | 15.11.2024, 06:01
Сборная США неожиданно завершила выступления в финале Кубка Билли Джин Кинг
Сборная США неожиданно завершила выступления в финале Кубка Билли Джин Кинг
Сергей НАГОРНЯК: «Украине с Грузией тяжело будет! Они играют дома»
Футбол | 15.11.2024, 09:59
Сергей НАГОРНЯК: «Украине с Грузией тяжело будет! Они играют дома»
Сергей НАГОРНЯК: «Украине с Грузией тяжело будет! Они играют дома»
Касается Довбика. Известны первые шаги Раньери как тренера Ромы
Футбол | 14.11.2024, 17:29
Касается Довбика. Известны первые шаги Раньери как тренера Ромы
Касается Довбика. Известны первые шаги Раньери как тренера Ромы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Холанд может покинуть Ман Сити и заменить легендарного форварда в топ-клубе
Холанд может покинуть Ман Сити и заменить легендарного форварда в топ-клубе
13.11.2024, 22:11 1
Футбол
Что нашей сборной светит в Лиге наций, и причем здесь Ярмоленко
Что нашей сборной светит в Лиге наций, и причем здесь Ярмоленко
14.11.2024, 11:44 69
Футбол
«Всегда он». Топ-боксер без колебаний назвал победителя боя Усик – Фьюри 2
«Всегда он». Топ-боксер без колебаний назвал победителя боя Усик – Фьюри 2
14.11.2024, 07:47
Бокс
Джордж ФОРМАН: «Знаете, кто был самым зрелищным боксером в истории?»
Джордж ФОРМАН: «Знаете, кто был самым зрелищным боксером в истории?»
14.11.2024, 08:22 1
Бокс
Клуб АПЛ сделал предложение Челси по аренде Мудрика
Клуб АПЛ сделал предложение Челси по аренде Мудрика
14.11.2024, 17:35 29
Футбол
«Какой глупой я была». Магучих рассказала о желании родить ребенка
«Какой глупой я была». Магучих рассказала о желании родить ребенка
13.11.2024, 17:33 5
Олимпийские игры
ДЕВУШКА ДНЯ. Кристина Шацких – дочь легенды Динамо и девушка Шапаренка
ДЕВУШКА ДНЯ. Кристина Шацких – дочь легенды Динамо и девушка Шапаренка
15.11.2024, 05:05 21
Футбол
Флойд МЕЙВЕЗЕР – о бое Майк Тайсон – Пол: «Ему будет очень плохо»
Флойд МЕЙВЕЗЕР – о бое Майк Тайсон – Пол: «Ему будет очень плохо»
15.11.2024, 03:21
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем