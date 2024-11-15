«Понял, что это мое». Шевченко назвал любимый вид спорта, кроме футбола

Легендарный украинский футболист Андрей Шевченко, ныне возглавляющий УАФ, рассказал о своем любимом виде спорта, кроме футбола. Андрей Николаевич рассказал об особой любви к гольфу.

«Товарищ мой, он говорит, давай, поехали, попробуешь. Я говорю: «Смотри, у меня нет таланта на это». Он отвечает: «Ну, поехали, попробуешь». Даже времени не было. Потому что я знал, что в гольф нужно по 3-4 часа тренироваться.

Я никогда не думал, что могу играть. Чисто психологически дать столько времени на игру. А когда я впервые попробовал, я понял, что это мое.

Я с детства играл в футбол и я еще играл в хоккей, поэтому я играл клюшкой слева, и когда начал играть в гольф, я так и остался слева. Как говорят англичане, это редкость, потому что играют больше с правой стороны», – сказал Шевченко.

Ранее сообщалось, что Шевченко процитировал Майкла Джордана, говоря о мышлении сборной Украины.