«Не сразу поверил в это». Сыч – о вызове в ряды сборной Украины

Защитник львовского «Руха» Алексей Сыч дал первое интервью Украинской ассоциации футбола о своем вызове в ряды национальной команды.

– Поздравляю с вызовом в сборную Украины. Несмотря на большую дорогу, видно, что ты до сих пор эмоционально очень приподнят, это правда?

– Да, это правда, несмотря на то, когда мне позвонили и в какое время, я в любой момент готов уехать. Потому это для меня была неожиданность и я очень рад, что здесь сейчас.

– Где ты был, когда тебе позвонили?

–Я просто лежал в постели с женой, смотрели какие-то сериал, но набрал наш генеральный директор Игорь Михайлович и говорит: «Я тебя поздравляю». Говорю ему в ответ: «С чем?». И он ответил: «Тебя в сборную вызвала». Конечно я был очень удивлен. Потому это для меня было как новый этап.

– Ты сразу поверил, что это правда?

– Ну не сразу конечно, но уже, когда начали там тренер звонить, другие приветствовать – я тогда уже понял, что это все на самом деле.

–Руки тряслись? Телефон бросил? Что делал?

– Ни ну как у Назаренко у меня телефон не упал, но руки тряслись. Впервые такие эмоции – это круто.

– Сколько ехал? Сколько времени дорога заняла?

– Я примерно выехал в 10 утра и вот сейчас на часах первая-вторая ночи. Но дорога это пустячки, главное, что я здесь.

– Что дальше? Как думаешь, команда примет? С кем будешь первым видеться? О чем ты будешь говорить?Как планируешь себя вести?Что себе рисовал?

– Конечно рисовал. Ну, здесь больше ребят тех, которых я уже знаю по олимпийской сборной, по U-21. Понятно, что есть ребята постарше, с которыми я вообще незнаком, там с легионерами. Интересно познакомиться с ними, поэтому я в предвидении этого всего.

– Кто, кстати, тебе из сборной, с тем кем ты знаком, написал?

– Назаренко написал, Бражко написал – с ними на связи.

– Что дальше? Чего хочешь от этого сбора?

– Конечно хочется, чтобы команда победила эти все две игры. Ну, это основное и если будет возможность, то помочь команде.