Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Это сборная!» Тренер обратился к игрокам Динамо и Шахтера
Лига наций
15 ноября 2024, 11:14 |
844
0

«Это сборная!» Тренер обратился к игрокам Динамо и Шахтера

Сергей Нагорняк считает, что в национальной команде самое важное – это результат

15 ноября 2024, 11:14 |
844
0
«Это сборная!» Тренер обратился к игрокам Динамо и Шахтера
ФК Эпицентр. Сергей Нагорняк

Бывший игрок национальной сборной Украины Сергей Нагорняк в эксклюзивном интервью для Sport.ua высказался о футболистах киевского «Динамо» и донецкого «Шахтера», которых вызвали в ряды «сине-желтых»:

«Психологически они вроде бы должны нормально подойти к этим встречам. Но надо понимать, что это сборная! В матчах за национальную команду надо выходить на поле и просто выигрывать. Еще раз повторюсь: хорошая игра будет в клубах! А в матчах за сборную надо давать результат».

16 ноября в 19:00 в Батуми состоится матч 5-го тура Лиги B Грузия – Украина. 19 ноября в 21:45 в Тиране пройдет поединок последнего, 6-го тура Албания – Украина.

По теме:
«Не сразу поверил в это». Сыч – о вызове в ряды сборной Украины
Срна верит, что саммит G-20 в Бразилии может приблизить мир в Украине
Шахтер проведет товарищеский матч с клубом Первой лиги
сборная Украины по футболу Сергей Нагорняк Лига наций инсайд Динамо Киев Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Источник
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Карл ФРОЧ: «Знаете, почему реванш Усик – Фьюри не стоило проводить?»
Бокс | 15 ноября 2024, 09:15 1
Карл ФРОЧ: «Знаете, почему реванш Усик – Фьюри не стоило проводить?»
Карл ФРОЧ: «Знаете, почему реванш Усик – Фьюри не стоило проводить?»

Британец высказался о декабрьском реванше

Еще один бой за все титулы. Усик может быть его участником
Бокс | 14 ноября 2024, 17:35 0
Еще один бой за все титулы. Усик может быть его участником
Еще один бой за все титулы. Усик может быть его участником

Уоррен считает, что Дюбуа может подраться с Усиком или Фьюри

Клуб АПЛ сделал предложение Челси по аренде Мудрика
Футбол | 14.11.2024, 17:35
Клуб АПЛ сделал предложение Челси по аренде Мудрика
Клуб АПЛ сделал предложение Челси по аренде Мудрика
Сергей НАГОРНЯК: «Украине с Грузией тяжело будет! Они играют дома»
Футбол | 15.11.2024, 09:59
Сергей НАГОРНЯК: «Украине с Грузией тяжело будет! Они играют дома»
Сергей НАГОРНЯК: «Украине с Грузией тяжело будет! Они играют дома»
Забастовка началась? Все больше топов пропускают ЛН, создавая проблемы УЕФА
Футбол | 15.11.2024, 08:00
Забастовка началась? Все больше топов пропускают ЛН, создавая проблемы УЕФА
Забастовка началась? Все больше топов пропускают ЛН, создавая проблемы УЕФА
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ДЕВУШКА ДНЯ. Кристина Шацких – дочь легенды Динамо и девушка Шапаренка
ДЕВУШКА ДНЯ. Кристина Шацких – дочь легенды Динамо и девушка Шапаренка
15.11.2024, 05:05 21
Футбол
«Какой глупой я была». Магучих рассказала о желании родить ребенка
«Какой глупой я была». Магучих рассказала о желании родить ребенка
13.11.2024, 17:33 5
Олимпийские игры
Бывшего соперника Усика выгнали с пресс-конференции Майка Тайсона
Бывшего соперника Усика выгнали с пресс-конференции Майка Тайсона
14.11.2024, 17:41 1
Бокс
ФОТО. 10 минут спокойствия! Чем занимается экс-жена Пятова после развода
ФОТО. 10 минут спокойствия! Чем занимается экс-жена Пятова после развода
14.11.2024, 04:40 2
Футбол
Холанд может покинуть Ман Сити и заменить легендарного форварда в топ-клубе
Холанд может покинуть Ман Сити и заменить легендарного форварда в топ-клубе
13.11.2024, 22:11 1
Футбол
Джордж ФОРМАН: «Знаете, кто был самым зрелищным боксером в истории?»
Джордж ФОРМАН: «Знаете, кто был самым зрелищным боксером в истории?»
14.11.2024, 08:22 1
Бокс
Что нашей сборной светит в Лиге наций, и причем здесь Ярмоленко
Что нашей сборной светит в Лиге наций, и причем здесь Ярмоленко
14.11.2024, 11:44 69
Футбол
Где смотреть онлайн бой Джейк Пол – Майк Тайсон
Где смотреть онлайн бой Джейк Пол – Майк Тайсон
15.11.2024, 07:59
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем