«Это сборная!» Тренер обратился к игрокам Динамо и Шахтера

Бывший игрок национальной сборной Украины Сергей Нагорняк в эксклюзивном интервью для Sport.ua высказался о футболистах киевского «Динамо» и донецкого «Шахтера», которых вызвали в ряды «сине-желтых»:

«Психологически они вроде бы должны нормально подойти к этим встречам. Но надо понимать, что это сборная! В матчах за национальную команду надо выходить на поле и просто выигрывать. Еще раз повторюсь: хорошая игра будет в клубах! А в матчах за сборную надо давать результат».

16 ноября в 19:00 в Батуми состоится матч 5-го тура Лиги B Грузия – Украина. 19 ноября в 21:45 в Тиране пройдет поединок последнего, 6-го тура Албания – Украина.