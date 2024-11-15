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  4. «Они упертые!» Эксперт высказался о соперниках сборной Украины
Лига наций
15 ноября 2024, 10:33 |
51
0

«Они упертые!» Эксперт высказался о соперниках сборной Украины

Сергей Нагорняк поделился ожиданиями от следующих матчей сине-желтых

15 ноября 2024, 10:33 |
51
0
«Они упертые!» Эксперт высказался о соперниках сборной Украины
ФК Эпицентр. Сергей Нагорняк

Бывший игрок национальной сборной Украины Сергей Нагорняк в эксклюзивном интервью для Sport.ua поделился ожиданиями от следующих соперник «сине-желтых»:

«Тяжело будет сборной Украины в этом матче с Грузией. А ожидания какие? Украинской команде нужно только выигрывать в двух заключительных встречах: и с Грузией, и с Албанией. Потому что хочется, чтобы сборная Украины осталась в Лиге В и не вылетела из нее. Но Украине с Грузией тяжело будет. Они играют дома, стадион будет заполнен! Хотя, в принципе, наши ребята привыкли уже к этому. Но очевидно, что с Грузией будет очень тяжелая игра. Относительно поединка с албанцами скажу, что с ними всегда тяжело играть. У них есть травмированные футболисты, и Украина имеет игроков с травмами. Но по Албании скажу, что с этой сборной всегда очень трудно играть. Они упрямые! Албанцы всегда борются!»

16 ноября в 19:00 в Батуми состоится матч 5-го тура Лиги B Грузия – Украина. 19 ноября в 21:45 в Тиране пройдет поединок последнего, 6-го тура Албания – Украина.

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Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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