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  4. Реал договорился о подписании звездного футболиста. Это чемпион Европы
Испания
15 ноября 2024, 09:44 |
1074
0

Реал договорился о подписании звездного футболиста. Это чемпион Европы

Эмерик Ляпорт может покинуть «Аль-Наср»

15 ноября 2024, 09:44 |
1074
0
Реал договорился о подписании звездного футболиста. Это чемпион Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Эмерик Ляпорт

Мадридский «Реал» серьезно интересуется испанским центральным защитником саудовского «Аль-Насра» Эмериком Ляпортом, сообщает издание El Gol Digital.

По информации источника, 30-летний футболист уже дал свое согласие на переход. Королевский клуб готов заплатить за его трансфер необходимые 10-15 миллионов евро.

В сезоне 2024/25 Эмерик Ляпорт провел 15 матчей на клубном уровне, отметившись 3 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость победителя Евро-2024 и ЛЧ 2022/23 в 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Реал» интересуется Эваном Н'Дикой.

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Дмитро Вербинський Источник: El Gol Digital
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