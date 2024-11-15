Реал договорился о подписании звездного футболиста. Это чемпион Европы

Мадридский «Реал» серьезно интересуется испанским центральным защитником саудовского «Аль-Насра» Эмериком Ляпортом, сообщает издание El Gol Digital.

По информации источника, 30-летний футболист уже дал свое согласие на переход. Королевский клуб готов заплатить за его трансфер необходимые 10-15 миллионов евро.

В сезоне 2024/25 Эмерик Ляпорт провел 15 матчей на клубном уровне, отметившись 3 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость победителя Евро-2024 и ЛЧ 2022/23 в 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Реал» интересуется Эваном Н'Дикой.