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Лига чемпионов
15 ноября 2024, 06:55 | Обновлено 15 ноября 2024, 07:21
37
0

Шахтер сыграет с ПСВ в Лиге чемпионов. Как купить билеты в гостевой сектор?

Стоимость билетов на матч 27 ноября в Эндховене составляет 52,5 евро

15 ноября 2024, 06:55 | Обновлено 15 ноября 2024, 07:21
37
0
Шахтер сыграет с ПСВ в Лиге чемпионов. Как купить билеты в гостевой сектор?
ФК Шахтер Донецк

В следующем 5-м туре Лиги чемпионов Шахтер сыграет с ПСВ в Нидерландах.

В донецком клубе призвали поддержать горняков в нидерландском Эйндховене.

Поединок состоится 27 ноября на арене Philips Stadion и начнется в 22:00 по Киеву (21:00 по местному времени).

На официальном сайте клуба Шахтер стартовала продажа билетов на эту игру.

Стоимость билета – 52,5 евро в гостевой сектор ММА (каждому болельщику в возрасте от 1 года необходимо иметь собственный билет).

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ПСВ Лига чемпионов билеты Шахтер Донецк
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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