Шахтер сыграет с ПСВ в Лиге чемпионов. Как купить билеты в гостевой сектор?

В следующем 5-м туре Лиги чемпионов Шахтер сыграет с ПСВ в Нидерландах.

В донецком клубе призвали поддержать горняков в нидерландском Эйндховене.

Поединок состоится 27 ноября на арене Philips Stadion и начнется в 22:00 по Киеву (21:00 по местному времени).

На официальном сайте клуба Шахтер стартовала продажа билетов на эту игру.

Стоимость билета – 52,5 евро в гостевой сектор ММА (каждому болельщику в возрасте от 1 года необходимо иметь собственный билет).