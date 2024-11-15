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15 ноября 2024, 03:50 |
397
0

ФОТО. Жена игрока сборной Украины ошеломила откровенными кадрами

Даша Савина знает как мотивировать перед решающими матчами...

15 ноября 2024, 03:50 |
397
0
ФОТО. Жена игрока сборной Украины ошеломила откровенными кадрами
Instagram. Даша Бондарь (Савина)

Украинская телеведущая и жена футболиста сборной Украины Валерия БондаряДаша Бондарь (Савина) – опубликовала новые потрясающие кадры.

Ведущая клубного телеканала о «Шахтере» и ТРК «Футбол» снялась в довольно стильном и откровенном образе.

«Привлекайте и наблюдайте», – подписала свой месседж красавица.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Эта публикация впечатлила подписчиков девушки, которые были щедры на комплименты и реакции:

«Красивенная и притягательная вы девушка, Дарья», – пишет один из фолловеров.

Действительно, фотосет вышел очень огненным:

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Даша Савина Валерий Бондарь Шахтер Донецк сборная Украины по футболу фото lifestyle чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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