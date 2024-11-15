ФОТО. Жена игрока сборной Украины ошеломила откровенными кадрами
Даша Савина знает как мотивировать перед решающими матчами...
Украинская телеведущая и жена футболиста сборной Украины Валерия Бондаря – Даша Бондарь (Савина) – опубликовала новые потрясающие кадры.
Ведущая клубного телеканала о «Шахтере» и ТРК «Футбол» снялась в довольно стильном и откровенном образе.
«Привлекайте и наблюдайте», – подписала свой месседж красавица.
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Эта публикация впечатлила подписчиков девушки, которые были щедры на комплименты и реакции:
«Красивенная и притягательная вы девушка, Дарья», – пишет один из фолловеров.
Действительно, фотосет вышел очень огненным:
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