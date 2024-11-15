ФОТО. Новый роскошный дом Щенсны и его жены-украинки. Первые кадры
Пара наконец достроила многострадальный дом...
Войцех Щенсны и его жена-украинка Марина Луценко-Щенсны наконец показали свой новый дом в Варшаве.
Планировалось, что дом будет достоен ещё в 2022 году, но из-за эпидемии Covid-19 сроки сдачи объекта постоянно переносились.
«У нас будет один настоящий дом и он будет в Варшаве. Мы выбрали этот город, потому что здесь мы чувствуем себя максимально комфортно», – говорила Марина в 2017-м году.
«Это наш сезонный дом на выходные. Я люблю там восстанавливать силы и успокаиваться, это сказка», – рассказывает жена вратаря «Барселоны».
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Вы можете увидеть, что это – двухэтажный дом, возле которого есть мини-футбольное поле и бассейн. Марина также публиковала несколько фото внутри дома – особое внимание: детстким комнатам, в которых живут сын Лиам и дочь Ноэлия.
Также у пары есть дом в испанской Марбелье и земельный участок в городке Закопане.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Экс-жена Андрея Пятова ищет спокойствия после того, как подала на развод
Казахстан с Черчесовым снова проиграл