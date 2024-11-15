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Лига наций
15 ноября 2024, 00:34 | Обновлено 15 ноября 2024, 01:05
43
0

«Цель – дойти до четвертьфинала». Коуч сборной Португалии – о Лиге наций

Роберто Мартинес высказался о матче против сборной Польши

15 ноября 2024, 00:34 | Обновлено 15 ноября 2024, 01:05
43
0
«Цель – дойти до четвертьфинала». Коуч сборной Португалии – о Лиге наций
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Мартинес

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес прокомментировал матч с Польшей, который состоится 15 ноября в 21:45 в рамках 5-го тура Лиги наций.

«Польша – это команда, которая рискует и любит играть в атаке. Все игры Польши имеют четыре или более голов, что свидетельствует о характере этой команды, которая любит рисковать.

Наша синхронность, которую мы можем показать с новыми игроками, не имеющими такого опыта, я надеюсь, поможет нам продолжать контролировать игру и иметь возможности для гибкой атаки.

Сейчас цель – дойти до четвертьфинала. Это соревнование, которое мне очень нравится, новый турнир, но важно, чтобы команды играли, словно они в своих лигах. Не думаю, что сейчас уже можно назвать фаворитов».

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Роберто Мартинес Лига наций сборная Португалии по футболу сборная Польши по футболу
Іван Распутін Источник: FPF
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