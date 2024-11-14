«Это не тот Мбаппе». В Реале недовольны игрой звездного форварда

По информации испанских СМИ, президент «Реала» Флорентино Перес, который делал особую ставку на подписание Килиана Мбаппе, пока недоволен игрой звездного нападающего.

Перес сказал тренеру Карло Анчелотти, что видит на поле «не того Мбаппе, которого подписывали минувшим летом». В руководстве хотят, чтобы Килиан как можно быстрее нашел ту форму, которая была в ПСЖ и сборной Франции.

Перес ожидает, что форвард станет большой звездой уровня Криштиану Роналду и будет символом клуба.

Несмотря на то, что футболист забил 8 голов и сделал две результативные передачи, Мбаппе в первой части сезона обвиняют в нежелании помогать в обороне и прессинговать соперников.

Кроме того, Мбаппе оказался в эпицентре скандала после обвинений в изнасиловании, которые футболист отрицает. В итоге Килиана не вызвали в сборную Франции на матчи Лиги наций.