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  4. «Это не тот Мбаппе». В Реале недовольны игрой звездного форварда
Испания
14 ноября 2024, 19:45 |
1198
3

«Это не тот Мбаппе». В Реале недовольны игрой звездного форварда

Перес ожидал другого от французского нападающего

14 ноября 2024, 19:45 |
1198
3
«Это не тот Мбаппе». В Реале недовольны игрой звездного форварда
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

По информации испанских СМИ, президент «Реала» Флорентино Перес, который делал особую ставку на подписание Килиана Мбаппе, пока недоволен игрой звездного нападающего.

Перес сказал тренеру Карло Анчелотти, что видит на поле «не того Мбаппе, которого подписывали минувшим летом». В руководстве хотят, чтобы Килиан как можно быстрее нашел ту форму, которая была в ПСЖ и сборной Франции.

Перес ожидает, что форвард станет большой звездой уровня Криштиану Роналду и будет символом клуба.

Несмотря на то, что футболист забил 8 голов и сделал две результативные передачи, Мбаппе в первой части сезона обвиняют в нежелании помогать в обороне и прессинговать соперников.

Кроме того, Мбаппе оказался в эпицентре скандала после обвинений в изнасиловании, которые футболист отрицает. В итоге Килиана не вызвали в сборную Франции на матчи Лиги наций.

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Килиан Мбаппе Реал Мадрид Флорентино Перес Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Иван Зинченко Источник: Relevo
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Комментарии 3
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Saar
Ніхто ніколи не буде таким як Роналду. Бо до Роналду теж нікого не було.
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+1
Андрій Зімич
Був Бекхем, Кака... Мабуть, і Мбаппе чекає така доля...
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0
Gargantua81
у нас тут недавно был разговор о гениальном скаутинговом отделе Реала ))
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0
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