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Германия
14 ноября 2024, 19:25 | Обновлено 14 ноября 2024, 20:59
789
0

Машина ненависти. Клуб Бундеслиги ушел из твиттера из-за Маска

Санкт-Паули недоволен тем, как работает соцсеть Маска

14 ноября 2024, 19:25 | Обновлено 14 ноября 2024, 20:59
789
0
Машина ненависти. Клуб Бундеслиги ушел из твиттера из-за Маска
Getty Images/Global Images Ukraine

Клуб Бундеслиги «Санкт-Паули» объявил о том, что покидает социальную сеть твиттер (соцсеть X после приобретения компании Илоном Маском), где страница существовала с 2013 года.

«Санкт-Паули» считает, что Маск превратил социальную сеть в «машину ненависти», а «расизм и теории заговоров распространяются и даже поощряются».

Маск был одним из самых влиятельных людей, поддерживавших Дональда Трампа, который выиграл президентские выборы в США и может назначить бизнесмена на один из влиятельных постов в стране.

«Санкт-Паули», который является дебютантом нынешнего сезона Бундеслиги, сейчас идет на 16-й позиции.

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Санкт-Паули Бундеслига Илон Маск X (Twitter)
Иван Зинченко Источник
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