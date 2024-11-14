Машина ненависти. Клуб Бундеслиги ушел из твиттера из-за Маска
Санкт-Паули недоволен тем, как работает соцсеть Маска
Клуб Бундеслиги «Санкт-Паули» объявил о том, что покидает социальную сеть твиттер (соцсеть X после приобретения компании Илоном Маском), где страница существовала с 2013 года.
«Санкт-Паули» считает, что Маск превратил социальную сеть в «машину ненависти», а «расизм и теории заговоров распространяются и даже поощряются».
Маск был одним из самых влиятельных людей, поддерживавших Дональда Трампа, который выиграл президентские выборы в США и может назначить бизнесмена на один из влиятельных постов в стране.
«Санкт-Паули», который является дебютантом нынешнего сезона Бундеслиги, сейчас идет на 16-й позиции.
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