Машина ненависти. Клуб Бундеслиги ушел из твиттера из-за Маска

Клуб Бундеслиги «Санкт-Паули» объявил о том, что покидает социальную сеть твиттер (соцсеть X после приобретения компании Илоном Маском), где страница существовала с 2013 года.

«Санкт-Паули» считает, что Маск превратил социальную сеть в «машину ненависти», а «расизм и теории заговоров распространяются и даже поощряются».

Маск был одним из самых влиятельных людей, поддерживавших Дональда Трампа, который выиграл президентские выборы в США и может назначить бизнесмена на один из влиятельных постов в стране.

«Санкт-Паули», который является дебютантом нынешнего сезона Бундеслиги, сейчас идет на 16-й позиции.