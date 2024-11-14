ВИДЕО. Болельщики Славии воссоздали на стадионе сцену из Гарри Поттера

В матче 10-го тура Первой чешской лиги пражская Славия принимала на своем поле команду Карвина.

Болельщики домашней команды создали настоящий праздник с большим количеством пиротехники. На сайте чешского клуба эту выходку назвали «демонстрацией школы колдовства». Представители фан-клуба сообщили, что сцену из Гарри Поттера решили использовать, чтобы подчеркнуть праздничное настроение после каждого матча.

Игрокам Славии такой перформанс от фанатского сектора понравился. Команда подарила своим поклонникам разгромную победу - 5:1.

Славия Прага после 10-ти туров лидирует в чемпионате Чехии. Команда лишь однажды теряла очки, сыграв вничью.