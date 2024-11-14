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14 ноября 2024, 18:36 | Обновлено 14 ноября 2024, 18:43
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0

ВИДЕО. Болельщики Славии воссоздали на стадионе сцену из Гарри Поттера

В небо был запущен салют, который стал настоящим украшением матча

14 ноября 2024, 18:36 | Обновлено 14 ноября 2024, 18:43
325
0
ВИДЕО. Болельщики Славии воссоздали на стадионе сцену из Гарри Поттера
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 10-го тура Первой чешской лиги пражская Славия принимала на своем поле команду Карвина.

Болельщики домашней команды создали настоящий праздник с большим количеством пиротехники. На сайте чешского клуба эту выходку назвали «демонстрацией школы колдовства». Представители фан-клуба сообщили, что сцену из Гарри Поттера решили использовать, чтобы подчеркнуть праздничное настроение после каждого матча.

Игрокам Славии такой перформанс от фанатского сектора понравился. Команда подарила своим поклонникам разгромную победу - 5:1.

Славия Прага после 10-ти туров лидирует в чемпионате Чехии. Команда лишь однажды теряла очки, сыграв вничью.

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чемпионат Чехии по футболу Славия Прага болельщики Карвина пиротехника
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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