ВИДЕО. Болельщики Славии воссоздали на стадионе сцену из Гарри Поттера
В небо был запущен салют, который стал настоящим украшением матча
В матче 10-го тура Первой чешской лиги пражская Славия принимала на своем поле команду Карвина.
Болельщики домашней команды создали настоящий праздник с большим количеством пиротехники. На сайте чешского клуба эту выходку назвали «демонстрацией школы колдовства». Представители фан-клуба сообщили, что сцену из Гарри Поттера решили использовать, чтобы подчеркнуть праздничное настроение после каждого матча.
Игрокам Славии такой перформанс от фанатского сектора понравился. Команда подарила своим поклонникам разгромную победу - 5:1.
Славия Прага после 10-ти туров лидирует в чемпионате Чехии. Команда лишь однажды теряла очки, сыграв вничью.
🟢🔴 Škola čar a kouzel ve Vršovicích!— SK Slavia Praha (@slaviaofficial) April 6, 2024
🧙♂️ @TRIBUNA_SEVER 🧙♂️ pic.twitter.com/vDrbFWeOXi
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