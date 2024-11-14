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  4. Тренер Полесья имеет претензии к СК Днепр-1. Что известно?
Украина. Премьер лига
14 ноября 2024, 18:19 | Обновлено 14 ноября 2024, 18:44
609
0

Тренер Полесья имеет претензии к СК Днепр-1. Что известно?

Кишан Шиль Гаутам не получил своих денег

14 ноября 2024, 18:19 | Обновлено 14 ноября 2024, 18:44
609
0
Тренер Полесья имеет претензии к СК Днепр-1. Что известно?
ФК Полесье. Кишан Шиль Гаутам

Главный тренер второй команды житомирского «Полесья» Кишан Шиль Гаутам, в свое время работавший в СК «Днепр-1», признался, что ему не отдали зарплату в днепровском клубе.

«Днепр-1» не рассчитался за четыре последних месяца. Знаю, что части работников долги выплатили. Я по этому поводу ни с кем из клуба не говорил, но слышал не очень оптимистичные слухи по этой теме, посмотрим.

Во всяком случае, очень ценю ту возможность, которую клуб мне предоставил, потому что это был первый опыт на таком уровне», – сказал Шиль.

Ранее специалист рассказал о поведении Бени Макуана, с которым успел поработать во второй команде житомирского «Полесья».

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Полесье Житомир Днепр-1 чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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