ВИДЕО. В сборной Украины рассказали о ситуации Довбика перед матчами ЛН

В УАФ сообщили, что форвард Артем Довбик в четверг провел полноценную тренировку и в общей группе готовится к матчам Лиги наций против Грузии и Албании.

Ранее сообщалось, что ведущий игрок сборной Украины из-за проблем с коленом рискует пропустить ближайшие встречи, а медштаб команды будет принимать решение вместе со специалистами «Ромы».

Однако, похоже, Довбик будет готов сыграть 16 ноября против Грузии.

В основном списке сборной Украины есть нападающие Роман Яремчук и Владислав Ванат, а в резервном заявлен Даниил Сикан.