ВИДЕО. В сборной Украины рассказали о ситуации Довбика перед матчами ЛН
Судя по всему, Артем будет готов сыграть
В УАФ сообщили, что форвард Артем Довбик в четверг провел полноценную тренировку и в общей группе готовится к матчам Лиги наций против Грузии и Албании.
Ранее сообщалось, что ведущий игрок сборной Украины из-за проблем с коленом рискует пропустить ближайшие встречи, а медштаб команды будет принимать решение вместе со специалистами «Ромы».
Однако, похоже, Довбик будет готов сыграть 16 ноября против Грузии.
В основном списке сборной Украины есть нападающие Роман Яремчук и Владислав Ванат, а в резервном заявлен Даниил Сикан.
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