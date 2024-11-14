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Сборная УКРАИНЫ
14 ноября 2024, 18:05 | Обновлено 14 ноября 2024, 18:46
1613
0

ВИДЕО. В сборной Украины рассказали о ситуации Довбика перед матчами ЛН

Судя по всему, Артем будет готов сыграть

14 ноября 2024, 18:05 | Обновлено 14 ноября 2024, 18:46
1613
0
ВИДЕО. В сборной Украины рассказали о ситуации Довбика перед матчами ЛН
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В УАФ сообщили, что форвард Артем Довбик в четверг провел полноценную тренировку и в общей группе готовится к матчам Лиги наций против Грузии и Албании.

Ранее сообщалось, что ведущий игрок сборной Украины из-за проблем с коленом рискует пропустить ближайшие встречи, а медштаб команды будет принимать решение вместе со специалистами «Ромы».

Однако, похоже, Довбик будет готов сыграть 16 ноября против Грузии.

В основном списке сборной Украины есть нападающие Роман Яремчук и Владислав Ванат, а в резервном заявлен Даниил Сикан.

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Артем Довбик сборная Украины по футболу Лига наций Рома Рим Грузия - Украина сборная Грузии по футболу
Иван Зинченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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