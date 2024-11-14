Чемпион без тренера. Хаби Алонсо покинет Байер в конце сезона

Испанский тренер «Байера Леверкузен» Хаби Алонсо покинет клуб в конце сезона.

Об этом сообщает издание Talksport.com, которое отмечает, что коуч решил покинуть фармацевтов, поскольку не сможет повторить достижения прошлогоднего сезона.

Отмечается, что впечатляющие результаты Алонсо на посту главного тренера привлекли внимание таких клубов, как «Реал Мадрид» и «Бавария».

В прессе уже неоднократно говорили, что именно Хаби Алонсо заменит Карло Анчелотти, чья позиция тренера «Реала» сейчас под вопросом.

Что касается «Баварии», то у Венсана Компани пока все хорошо с командой, но в начале сезона Алонсо был в списке претендентов на пост тренера.