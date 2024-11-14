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Лига чемпионов
14 ноября 2024, 17:13 | Обновлено 14 ноября 2024, 17:38
710
0

В Жироне шокированы поведением своих болельщиков

Карсель не ожидал услышать свист

14 ноября 2024, 17:13 | Обновлено 14 ноября 2024, 17:38
710
0
В Жироне шокированы поведением своих болельщиков
Getty Images/Global Images Ukraine

Спортивный директор «Жироны» Кике Карсель признал, что был удивлен, когда болельщики начали освистывать команду в матчах дебютной для клуба Лиги чемпионов.

«Жирона» проиграла три из четырех матчей общей группы Лиги чемпионов.

«Мы чувствуем напряжение среди болельщиков из-за Лиги чемпионов. Они недовольны, но я не понимаю причину. Я не ожидал услышать свист от наших фанов, я был шокирован на некоторых матчах ЛЧ».

«Нам нужна поддержка. Было недовольство из-за цен на билеты на игру с «Ливерпулем».

«Мы пытаемся все делать правильно в нашей первой ЛЧ», – сказал Карсель.

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Кике Карсель Жирона Виктор Цыганков Ла Лига Лига чемпионов
Иван Зинченко Источник: Marca
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