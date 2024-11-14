В Барселоне оценили слухи о Холанде: «Девятка не нужна, есть Левандовски»
Деку считает, что подписание центрфорварда сейчас не в приоритете
Спортивный директор «Барселоны» Деку заявил, что сейчас клуб не рассматривает возможность подписание центрального форварда, хотя слухи связывают каталонцев с Эрлингом Холандом.
«Барселона» рассчитывает, что Роберт Левандовски и дальше будет выступать на топ-уровне.
«Подписание форварда не в приоритете. Мы думаем о будущем, но это задача не на сейчас. У нас есть Левандовски, и я надеюсь, что он продолжит выступать на этом же уровне и дальше. Один из лучших профессионалов, которых я видел».
«Сложно найти такого форварда в наше время».
«Холанд? Нам «девятка» в этот момент не нужна. У нас нет понимания, что нам нужен Эрлинг. Есть Левандовски, и этого пока хватает, а на будущее мы примем решение позже», – сказал Деку.
36-летний Левандовски в нынешнем сезоне забил 19 голов в 17 матчах.
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