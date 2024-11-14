Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В Барселоне оценили слухи о Холанде: «Девятка не нужна, есть Левандовски»
Испания
14 ноября 2024, 17:55 | Обновлено 14 ноября 2024, 18:18
432
0

В Барселоне оценили слухи о Холанде: «Девятка не нужна, есть Левандовски»

Деку считает, что подписание центрфорварда сейчас не в приоритете

14 ноября 2024, 17:55 | Обновлено 14 ноября 2024, 18:18
432
0
В Барселоне оценили слухи о Холанде: «Девятка не нужна, есть Левандовски»
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

Спортивный директор «Барселоны» Деку заявил, что сейчас клуб не рассматривает возможность подписание центрального форварда, хотя слухи связывают каталонцев с Эрлингом Холандом.

«Барселона» рассчитывает, что Роберт Левандовски и дальше будет выступать на топ-уровне.

«Подписание форварда не в приоритете. Мы думаем о будущем, но это задача не на сейчас. У нас есть Левандовски, и я надеюсь, что он продолжит выступать на этом же уровне и дальше. Один из лучших профессионалов, которых я видел».

«Сложно найти такого форварда в наше время».

«Холанд? Нам «девятка» в этот момент не нужна. У нас нет понимания, что нам нужен Эрлинг. Есть Левандовски, и этого пока хватает, а на будущее мы примем решение позже», – сказал Деку.

36-летний Левандовски в нынешнем сезоне забил 19 голов в 17 матчах.

По теме:
Клуб АПЛ сделал предложение Челси по аренде Мудрика
Рубен АМОРИМ: «Зимой никого не заберу из Спортинга. Но летом...»
В Жироне шокированы поведением своих болельщиков
Барселона Деку Роберт Левандовски Эрлинг Холанд Ла Лига чемпионат Испании по футболу трансферы трансферы Ла Лиги
Иван Зинченко Источник: Mundo Deportivo
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Продолжают захватывать АПЛ. Nemiroff стал партнером клуба Вест Хэм
Футбол | 14 ноября 2024, 13:30 9
Продолжают захватывать АПЛ. Nemiroff стал партнером клуба Вест Хэм
Продолжают захватывать АПЛ. Nemiroff стал партнером клуба Вест Хэм

Ранее украинский бренд начал сотрудничество с «Астон Виллой»

«Всегда он». Топ-боксер без колебаний назвал победителя боя Усик – Фьюри 2
Бокс | 14 ноября 2024, 07:47 0
«Всегда он». Топ-боксер без колебаний назвал победителя боя Усик – Фьюри 2
«Всегда он». Топ-боксер без колебаний назвал победителя боя Усик – Фьюри 2

Карен Чухаджян верит в победу Александра

Где смотреть онлайн бой Джейк Пол – Майк Тайсон
Бокс | 14.11.2024, 01:33
Где смотреть онлайн бой Джейк Пол – Майк Тайсон
Где смотреть онлайн бой Джейк Пол – Майк Тайсон
Венесуэла – Бразилия. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Футбол | 14.11.2024, 18:42
Венесуэла – Бразилия. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Венесуэла – Бразилия. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Холанд может покинуть Ман Сити и заменить легендарного форварда в топ-клубе
Футбол | 13.11.2024, 22:11
Холанд может покинуть Ман Сити и заменить легендарного форварда в топ-клубе
Холанд может покинуть Ман Сити и заменить легендарного форварда в топ-клубе
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Рома нашла нового наставника. Довбика может тренировать известный бомбардир
Рома нашла нового наставника. Довбика может тренировать известный бомбардир
12.11.2024, 16:45 1
Футбол
«Уходи». Бывший футболист сборной Англии дал совет Миколенко
«Уходи». Бывший футболист сборной Англии дал совет Миколенко
13.11.2024, 18:41 4
Футбол
«Это будет для него концом карьеры». Фроч – о реванше Усика и Фьюри
«Это будет для него концом карьеры». Фроч – о реванше Усика и Фьюри
13.11.2024, 00:33
Бокс
ВИДЕО. Гол Малиновского претендует на звание лучшего в сезоне в Серии А
ВИДЕО. Гол Малиновского претендует на звание лучшего в сезоне в Серии А
12.11.2024, 21:11 1
Футбол
«Маленький парень, я хочу это сделать». Чемпион мира бросил вызов Усику
«Маленький парень, я хочу это сделать». Чемпион мира бросил вызов Усику
14.11.2024, 09:12 4
Бокс
Джордж ФОРМАН: «Знаете, кто был самым зрелищным боксером в истории?»
Джордж ФОРМАН: «Знаете, кто был самым зрелищным боксером в истории?»
14.11.2024, 08:22 1
Бокс
Чемпион мира: «Это никого не интересовало, даже тогда, когда там был Усик»
Чемпион мира: «Это никого не интересовало, даже тогда, когда там был Усик»
13.11.2024, 19:08
Бокс
И такое бывает. Как проститутка лишила форварда шансов стать чемпионом мира
И такое бывает. Как проститутка лишила форварда шансов стать чемпионом мира
13.11.2024, 12:33 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем