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  4. Георгий СУДАКОВ: «В ЛЧ сразу понимаешь – это тебе не с Колосом играть»
Лига чемпионов
14 ноября 2024, 17:03 | Обновлено 14 ноября 2024, 17:41
459
6

Георгий СУДАКОВ: «В ЛЧ сразу понимаешь – это тебе не с Колосом играть»

Игрок Шахтера отметил сложность матчей Лиги чемпионов

14 ноября 2024, 17:03 | Обновлено 14 ноября 2024, 17:41
459
6
Георгий СУДАКОВ: «В ЛЧ сразу понимаешь – это тебе не с Колосом играть»
Getty Images/Global Images Ukraine

Хавбек Шахтера и сборной Украины Георгий Судаков отмечает скорость работы соперников в Лиге чемпионов, где все делают намного быстрее и лучше, чем в УПЛ.

«В Лиге чемпионов ты понимаешь, куда нужно стремиться. Особенно в плане скорости работы с мячом. В УПЛ дают и принять мяч, и развернуться. Например, Деклан Райс из Арсенала. На 20-й секунде я принял мяч, Райс тут же меня «выбросил» и началась контратака».

«Я сразу думаю: так, это не «Колос», тут нужно иначе. Без обид. У нас дают все сделать спокойно».

«Помню, с Англией еще играли, там Беллингем: вроде бы ты один, он где-то сзади, но он так быстро все делает, забирает, мешает. Совсем другой уровень», – сказал Судаков.

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Георгий Судаков Арсенал Лондон Шахтер Донецк Колос Ковалевка Лига чемпионов Деклан Райс Джуд Беллингем
Иван Зинченко Источник: Трендец
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Комментарии 6
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valerafan1
Та ви і Колос не обіграли. Суддя допоміг. Тому порівняння дуже не коректне.
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+6
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Diesel
Дуже не професіонально так казати. Там паче чого ти досяг особисто ?
Може кращий бомбардир в ЛЧ ?
Володіеш золотим мячем ?
В ЛЧ обсираешся в кожному матчі
p.s. Вболівальник Шахтаря. Але таке молоти язиком гравцю не належно. 
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+4
yurchik553
Це називається інтенсивність, яку наші футболісти не можуть показувати в силу слабкого чемпіонату 
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+3
adidas777
Верес, Полісся, Олександрія, ДК...Це тільки в першому колі кроти ці команди не обіграли, а деяким і програли!  Тож зніміть уявну корону, кроти. Це не смішно, команда в УПЛ на третє місце тільки вирвалася вперше в сезоні!
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+2
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