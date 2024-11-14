Георгий СУДАКОВ: «В ЛЧ сразу понимаешь – это тебе не с Колосом играть»

Хавбек Шахтера и сборной Украины Георгий Судаков отмечает скорость работы соперников в Лиге чемпионов, где все делают намного быстрее и лучше, чем в УПЛ.

«В Лиге чемпионов ты понимаешь, куда нужно стремиться. Особенно в плане скорости работы с мячом. В УПЛ дают и принять мяч, и развернуться. Например, Деклан Райс из Арсенала. На 20-й секунде я принял мяч, Райс тут же меня «выбросил» и началась контратака».

«Я сразу думаю: так, это не «Колос», тут нужно иначе. Без обид. У нас дают все сделать спокойно».

«Помню, с Англией еще играли, там Беллингем: вроде бы ты один, он где-то сзади, но он так быстро все делает, забирает, мешает. Совсем другой уровень», – сказал Судаков.