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Бразилия
14 ноября 2024, 16:40 | Обновлено 14 ноября 2024, 16:41
306
0

Коринтианс планирует продлить аренду полузащитника Шахтера

Речь идет о Майконе, который сейчас восстанавливается после травмы

14 ноября 2024, 16:40 | Обновлено 14 ноября 2024, 16:41
306
0
Коринтианс планирует продлить аренду полузащитника Шахтера
Transfermarkt. Майкон

27-летний бразильский полузащитник донецкого «Шахтера» Майкон может остаться в «Коринтиансе» еще на один сезон.

Игрок находится в аренде в бразильском клубе. В апреле этого года во время матча «Жувентуде» - «Коринтианс» он получил травму крестообразной связки правого колена. Майкон перенес операцию и проходит реабилитацию.

В январе полузащитник должен вернуться в украинский клуб, но «Коринтианс» планирует арендовать игрока еще на один сезон.

Контракт Майкона с донецким «Шахтером» рассчитан до 2026 года. Однако игрок неоднократно заявлял, что из-за опасений за свою безопасность ему было бы лучше играть в Бразилии.

Также известно, что игрок полностью восстановится после травмы только в феврале 2025 года.

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Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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