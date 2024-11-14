Коринтианс планирует продлить аренду полузащитника Шахтера

27-летний бразильский полузащитник донецкого «Шахтера» Майкон может остаться в «Коринтиансе» еще на один сезон.

Игрок находится в аренде в бразильском клубе. В апреле этого года во время матча «Жувентуде» - «Коринтианс» он получил травму крестообразной связки правого колена. Майкон перенес операцию и проходит реабилитацию.

В январе полузащитник должен вернуться в украинский клуб, но «Коринтианс» планирует арендовать игрока еще на один сезон.

Контракт Майкона с донецким «Шахтером» рассчитан до 2026 года. Однако игрок неоднократно заявлял, что из-за опасений за свою безопасность ему было бы лучше играть в Бразилии.

Также известно, что игрок полностью восстановится после травмы только в феврале 2025 года.