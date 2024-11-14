Коринтианс планирует продлить аренду полузащитника Шахтера
Речь идет о Майконе, который сейчас восстанавливается после травмы
27-летний бразильский полузащитник донецкого «Шахтера» Майкон может остаться в «Коринтиансе» еще на один сезон.
Игрок находится в аренде в бразильском клубе. В апреле этого года во время матча «Жувентуде» - «Коринтианс» он получил травму крестообразной связки правого колена. Майкон перенес операцию и проходит реабилитацию.
В январе полузащитник должен вернуться в украинский клуб, но «Коринтианс» планирует арендовать игрока еще на один сезон.
Контракт Майкона с донецким «Шахтером» рассчитан до 2026 года. Однако игрок неоднократно заявлял, что из-за опасений за свою безопасность ему было бы лучше играть в Бразилии.
Также известно, что игрок полностью восстановится после травмы только в феврале 2025 года.
Uma das pendências no elenco corinthiano para a temporada de 2025 é a situação do volante Maycon, emprestado pelo Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, com contrato válido apenas até dezembro.— Time do Povo (@povotime1910) November 14, 2024
O jogador está em recuperação de uma lesão sofrida em abril deste ano, durante a partida… pic.twitter.com/UqlLrcRZvg
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинцы стартовали с поражения в квалификационном раунде чемпионата Европы
Карен Чухаджян верит в победу Александра