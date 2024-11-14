ФОТО. Сборная Боснии собралась не на тренировку, а в парк аттракционов
У главного тренера команды Сергея Барбареза свои методы работы
После того, как все футболисты сборной Боснии и Герцеговины собрались на тренировочной базе, главный тренер Сергей Барбарез решил для команды организовать день развлечений.
Боснийцы посетили парк аттракционов, где поднимали командный дух. В частности, была опубликована фотография, на которой видно, как вся команда с тренерским штабом каталась на американских горках. Большинство футболистов на экстремальном развлекательном объекте были довольны.
Сборная Боснии и Герцеговины выступает в Дивизионе А Лиги наций, где в своей группе занимает последнее место. 16 ноября боснийцы проведут матч против Германии, а 19 ноября их ждет игра против Нидерландов.
Bosnia’s team photo. 🇧🇦🤣 pic.twitter.com/qVuDXaNmNB— Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) November 14, 2024
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