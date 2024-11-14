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Лига наций
14 ноября 2024, 16:20 | Обновлено 14 ноября 2024, 17:48
490
1

ФОТО. Сборная Боснии собралась не на тренировку, а в парк аттракционов

У главного тренера команды Сергея Барбареза свои методы работы

14 ноября 2024, 16:20 | Обновлено 14 ноября 2024, 17:48
490
1
ФОТО. Сборная Боснии собралась не на тренировку, а в парк аттракционов
Getty Images/Global Images Ukraine

После того, как все футболисты сборной Боснии и Герцеговины собрались на тренировочной базе, главный тренер Сергей Барбарез решил для команды организовать день развлечений.

Боснийцы посетили парк аттракционов, где поднимали командный дух. В частности, была опубликована фотография, на которой видно, как вся команда с тренерским штабом каталась на американских горках. Большинство футболистов на экстремальном развлекательном объекте были довольны.

Сборная Боснии и Герцеговины выступает в Дивизионе А Лиги наций, где в своей группе занимает последнее место. 16 ноября боснийцы проведут матч против Германии, а 19 ноября их ждет игра против Нидерландов.

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Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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