«Предатель». Игрок Арсенала рассказал, почему ушел из клуба

Бывший футболист лондонского «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг признался, что имел ужасные отношения с главным тренером «канониров» Микелем Артетой:

«Я опоздал на тренировку, потому, что по дороге на базу попал в аварию. После этого случая Артета не поставил меня в стартовый состав на матч Премьер-лиги. После игры он пришел ко мне домой и мы искренне поговорили. Это было хорошим поступком с его стороны.

Но однажды я приехал на базу позже обычного. Когда я зашел, то увидел, что Микель закончил занятие. Он схватил меня и начал орать, что я предатель. Я не хотел, чтобы клуб или тренер страдали из-за меня. Я несу ответственность за те поступки, которые сделал. Мне стыдно, что я больше не являюсь частью лондонской команды», – рассказал Обамеянг.

Журналисты неоднократно сообщали, что Артета и Обамеянг часто ругались из-за проблем с дисциплиной у футболиста. Пьер-Эмерик покинул Лондон в 2022 году и перешел свободным агентом в испанскую «Барселону». После Испании играл за «Челси» и«Марсель». С лета 2024 года выступает за клуб из Саудовской Аравии – «Аль-Кадисию».