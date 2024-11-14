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  4. Лидер Руха: Я бы не назвал УПЛ очень сильным чемпионатом
Украина. Премьер лига
14 ноября 2024, 12:51 | Обновлено 14 ноября 2024, 12:52
189
3

Лидер Руха: Я бы не назвал УПЛ очень сильным чемпионатом

Олег Федор хочет сыграть в еврокубках

14 ноября 2024, 12:51 | Обновлено 14 ноября 2024, 12:52
189
3
Лидер Руха: Я бы не назвал УПЛ очень сильным чемпионатом
ФК Рух. Олег Федор

Полузащитник львовского «Руха» Олег Федор откровенно оценил уровень украинской Премьер-лиги. Футболист заявил, что не считает наш чемпионат сильным, если сравнивать с европейскими.

«На самом деле хотелось бы для начала попробовать себя в еврокубках, но уже на взрослом уровне против иностранных команд. Чтобы попробовать свои силы, а не чтобы тебя покупали, ты ехал туда.

Просто по сравнению с европейскими я бы не назвал УПЛ очень сильным чемпионатом. Если ты выглядишь здорово, то не факт, что ты будешь так же выглядеть в той команде», – сказал Федор.

В нынешнем сезоне Олег провел 12 матчей за львовский клуб во всех турнирах, результативными действиями не отмечался.

Ранее Олег Федор рассказал о скандальном уходе из «Карпат» в «Рух».

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Олег Федор Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Рух Львов
Олег Вахоцкий Источник: Трендец
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Комментарии 3
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ViAn
Але, наразі, на дорослому рівні УПЛ Федор не виглядає так цікаво, як виглідав на юнацькому рівні. Тому спочатку треба себе тут показати.
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+1
Gargantua81
какой дипломатичный мальчик
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0
Nick.Grabowski
Провінційні команди (або вони реально захотіли + якісно підготувалися / попрацювали) давно вже могли би виграти чемпіонат України.
Занадто багато уваги / поваги до посередніх (за європейськими мірками) команд ДК та ШД рівня ЛК та ЛЄ. 
Європейські команди вже років 30 не бояться ні ДК, ні ШД... а тому спокійно в них виграються навіть займаючи 10-12, 15-16 місця у власних чемпіонатах.
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0
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