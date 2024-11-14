Лидер Руха: Я бы не назвал УПЛ очень сильным чемпионатом

Полузащитник львовского «Руха» Олег Федор откровенно оценил уровень украинской Премьер-лиги. Футболист заявил, что не считает наш чемпионат сильным, если сравнивать с европейскими.

«На самом деле хотелось бы для начала попробовать себя в еврокубках, но уже на взрослом уровне против иностранных команд. Чтобы попробовать свои силы, а не чтобы тебя покупали, ты ехал туда.

Просто по сравнению с европейскими я бы не назвал УПЛ очень сильным чемпионатом. Если ты выглядишь здорово, то не факт, что ты будешь так же выглядеть в той команде», – сказал Федор.

В нынешнем сезоне Олег провел 12 матчей за львовский клуб во всех турнирах, результативными действиями не отмечался.

Ранее Олег Федор рассказал о скандальном уходе из «Карпат» в «Рух».