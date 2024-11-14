Лидер Руха: Я бы не назвал УПЛ очень сильным чемпионатом
Олег Федор хочет сыграть в еврокубках
Полузащитник львовского «Руха» Олег Федор откровенно оценил уровень украинской Премьер-лиги. Футболист заявил, что не считает наш чемпионат сильным, если сравнивать с европейскими.
«На самом деле хотелось бы для начала попробовать себя в еврокубках, но уже на взрослом уровне против иностранных команд. Чтобы попробовать свои силы, а не чтобы тебя покупали, ты ехал туда.
Просто по сравнению с европейскими я бы не назвал УПЛ очень сильным чемпионатом. Если ты выглядишь здорово, то не факт, что ты будешь так же выглядеть в той команде», – сказал Федор.
В нынешнем сезоне Олег провел 12 матчей за львовский клуб во всех турнирах, результативными действиями не отмечался.
Ранее Олег Федор рассказал о скандальном уходе из «Карпат» в «Рух».
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