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  4. Португальский клуб на грани исчезновения. Когда-то они брали чемпионат
Португалия
14 ноября 2024, 10:25 | Обновлено 14 ноября 2024, 10:52
1578
3

Португальский клуб на грани исчезновения. Когда-то они брали чемпионат

«Боавишта» утопает в долгах

14 ноября 2024, 10:25 | Обновлено 14 ноября 2024, 10:52
1578
3
Португальский клуб на грани исчезновения. Когда-то они брали чемпионат
Getty Images/Global Images Ukraine

Представитель португальской Примейры «Боавишта» находится в тяжелой экономической ситуации. В ближайшее время клуб может исчезнуть с футбольной карты.

Как сообщает издание L'Equipe, если «Боавишта» не закроет финансовые задолженности, то суд будет считать клуб неплатежеспособным, что приведет к ликвидации команды.

Клуб попытается договориться об отсрочке оплаты задолженностей, однако такой вариант выглядит маловероятным.

Одним из виновников ситуации является акционер клуба Жерар Лопес. Бизнесмен из Люксембурга уже не впервые уничтожает футбольные команды. Ранее чиновник своими действиями довел «Лилль» до крупного экономического кризиса. Позже Лопес превратил другой французский клуб «Бордо» в любительский коллектив.

«Боавишта» в Примейре занимает 14-ю строчку. В активе команды всего девять очков.

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Боавишта чемпионат Португалии по футболу банкротство Жерар Лопес
Андрій Вітренко Источник: L'Equipe
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Kitten
Виявляється,що не тільки у нас олігархи знищують футбольні команди...
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+1
Sean Paul
Що значить анулюється чемпіонство? Яке має відношення нинішнє банкрутство клубу до подій двадцятирічної давнини?
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0
MIRRA
ага, колись вони славетних киян покарали за пихатість
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0
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