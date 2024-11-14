Португальский клуб на грани исчезновения. Когда-то они брали чемпионат

Представитель португальской Примейры «Боавишта» находится в тяжелой экономической ситуации. В ближайшее время клуб может исчезнуть с футбольной карты.

Как сообщает издание L'Equipe, если «Боавишта» не закроет финансовые задолженности, то суд будет считать клуб неплатежеспособным, что приведет к ликвидации команды.

Клуб попытается договориться об отсрочке оплаты задолженностей, однако такой вариант выглядит маловероятным.

Одним из виновников ситуации является акционер клуба Жерар Лопес. Бизнесмен из Люксембурга уже не впервые уничтожает футбольные команды. Ранее чиновник своими действиями довел «Лилль» до крупного экономического кризиса. Позже Лопес превратил другой французский клуб «Бордо» в любительский коллектив.

«Боавишта» в Примейре занимает 14-ю строчку. В активе команды всего девять очков.