Партнер Зинченко лег под хирургический нож. Арсенал дал добро на операцию

Бен Уайт, защитник лондонского «Арсенала», перенес незначительное хирургическое вмешательство на колене. Клуб позволил игроку лечь под нож во время международной паузы.

Причиной такого решения стал ужасающий дискомфорт в колене, преследовавший игрока длительное время. В последних матчах Арсенала Уайт проводил матчи из-за боли.

Напомним, что игрок из-за повреждения полученного в сентябре пропустил пять матчей «Арсенала».

На сегодняшний день срок восстановления игрока неизвестен.

В этом сезоне Бен сыграл 12 матчей, в которых отличился одним ассистом.