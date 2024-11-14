Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Партнер Зинченко лег под хирургический нож. Арсенал дал добро на операцию
Англия
14 ноября 2024, 09:24 | Обновлено 14 ноября 2024, 09:25
510
0

Партнер Зинченко лег под хирургический нож. Арсенал дал добро на операцию

Бен Уайт может пропустить ближайшие матчи клуба

14 ноября 2024, 09:24 | Обновлено 14 ноября 2024, 09:25
510
0
Партнер Зинченко лег под хирургический нож. Арсенал дал добро на операцию
Getty Images/Global Images Ukraine. Бен Уайт

Бен Уайт, защитник лондонского «Арсенала», перенес незначительное хирургическое вмешательство на колене. Клуб позволил игроку лечь под нож во время международной паузы.

Причиной такого решения стал ужасающий дискомфорт в колене, преследовавший игрока длительное время. В последних матчах Арсенала Уайт проводил матчи из-за боли.

Напомним, что игрок из-за повреждения полученного в сентябре пропустил пять матчей «Арсенала».

На сегодняшний день срок восстановления игрока неизвестен.

В этом сезоне Бен сыграл 12 матчей, в которых отличился одним ассистом.

По теме:
Крупнейшие разгромы, добытые сборными из топ-10 рейтинга ФИФА в XXI веке
Реал отгрузил 7 мячей в Лиге чемпионов, Вольфсбург ограничился 5 голами
Греция – Англия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Бен Уайт Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига сборная Англии по футболу операция на колене операция
Андрій Вітренко Источник: Standard Sport
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Нападающий киевского Динамо проявил себя в роли отца. Это топ
Футбол | 14 ноября 2024, 03:57 3
ВИДЕО. Нападающий киевского Динамо проявил себя в роли отца. Это топ
ВИДЕО. Нападающий киевского Динамо проявил себя в роли отца. Это топ

Эдуардо Герреро показал мастер-класс отцовства...

Ему 52 года. Бывший соперник Кличко возвращается в ринг
Бокс | 13 ноября 2024, 14:41 1
Ему 52 года. Бывший соперник Кличко возвращается в ринг
Ему 52 года. Бывший соперник Кличко возвращается в ринг

Американский боксер Шеннон Бриггс назвал предполагаемую дату следующего боя

Предложение, от которого нельзя отказаться. Лунин может лишиться конкурента
Футбол | 13.11.2024, 15:31
Предложение, от которого нельзя отказаться. Лунин может лишиться конкурента
Предложение, от которого нельзя отказаться. Лунин может лишиться конкурента
Коноплянка назвал игрока, которого нужно вызвать в сборную Украины
Футбол | 14.11.2024, 08:04
Коноплянка назвал игрока, которого нужно вызвать в сборную Украины
Коноплянка назвал игрока, которого нужно вызвать в сборную Украины
Где смотреть онлайн бой Джейк Пол – Майк Тайсон
Бокс | 14.11.2024, 01:33
Где смотреть онлайн бой Джейк Пол – Майк Тайсон
Где смотреть онлайн бой Джейк Пол – Майк Тайсон
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Чемпион мира: «Это никого не интересовало, даже тогда, когда там был Усик»
Чемпион мира: «Это никого не интересовало, даже тогда, когда там был Усик»
13.11.2024, 19:08
Бокс
«Будет топ-нокаут, он очень напуган». Экс-чемпион – о реванше Усик – Фьюри
«Будет топ-нокаут, он очень напуган». Экс-чемпион – о реванше Усик – Фьюри
13.11.2024, 00:16
Бокс
Астрономическая сумма. Кейн может покинуть Баварию летом
Астрономическая сумма. Кейн может покинуть Баварию летом
12.11.2024, 18:43 4
Футбол
Хирн назвал бой мечты, который принесет больше всего денег в истории бокса
Хирн назвал бой мечты, который принесет больше всего денег в истории бокса
13.11.2024, 03:17
Бокс
Разрушающиеся гиганты. Донбасс Арена и еще 6 заброшенных стадионов футбола
Разрушающиеся гиганты. Донбасс Арена и еще 6 заброшенных стадионов футбола
12.11.2024, 11:42 181
Футбол
И такое бывает. Как проститутка лишила форварда шансов стать чемпионом мира
И такое бывает. Как проститутка лишила форварда шансов стать чемпионом мира
13.11.2024, 12:33 9
Футбол
Что происходит? Довбик может покинуть расположение сборной Украины
Что происходит? Довбик может покинуть расположение сборной Украины
12.11.2024, 12:58 59
Футбол
Украинский спорт нуждается в эффективном сотрудничестве
Украинский спорт нуждается в эффективном сотрудничестве
12.11.2024, 16:40
Мир азарта
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем