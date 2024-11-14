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  4. «Могли закончить с футболом». Лидер Руха – о скандальном уходе из Карпат
Украина. Премьер лига
14 ноября 2024, 07:38 |
871
0

«Могли закончить с футболом». Лидер Руха – о скандальном уходе из Карпат

Футболист не считает себя предателем

14 ноября 2024, 07:38 |
871
0
«Могли закончить с футболом». Лидер Руха – о скандальном уходе из Карпат
Getty Images/Global Images Ukraine. Олег Федор

Полузащитник львовского «Руха» Олег Федор откровенно рассказал об уходе целой группы футболистов из академии львовских «Карпат». Большинство функционеров и фанатов считают, что «Рух» просто украл молодых футболистов у «львов».

«Нет, ну как украли? Просто команда распадалась. У нас, по сути, была такая патовая и безысходная ситуация. Если тебе помогают – почему не принять эту помощь, развиваться дальше и идти к своей мечте?

Многие из них игроков могли закончить с футболом, если бы не перешли в «Рух».

«Карпаты» просто грызет совесть из-за того, что они видят, что эта молодежь прогрессирует, перерастают постепенно у футболистов УПЛ, и поэтому, возможно, у них есть такие упреки, что это могли быть сейчас основные футболисты «Карпат». Но я не соглашаюсь с этим мнением, потому что, можно сказать, была безвыходная ситуация.

Судя по разговорам, такими немножко предателями нас считают. Я с этим не согласен, потому что если взять с того момента, когда «Карпаты» распадались и до того момента, когда в них пришел новый спонсор и дела в команде наладились, то что делать 16-летним футболистам?

Ну, не несформированным футболистам, а детям, которые тренируются и хотят стать футболистами. Что, просто 3 года сидеть на месте, ждать, пока в клубе наладятся дела? Так себе», – сказал Федор.

Ранее Федор сравнил стиль футбола «Руха» с итальянской «Аталантой».

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Олег Федор Рух Львов Карпаты Львов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу трансферы УПЛ трансферы
Олег Вахоцкий Источник: Трендец
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