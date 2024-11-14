ДЕВУШКА ДНЯ. Горячая сестра игрока Интера и девушка игрока Ювентуса
Знакомьтесь с уникальной Кьярой Фраттези
Сегодня знакомимся с уникальной историей из Серии А – а именно сестрой полузащитника «Интера» и сборной Италии Давиде Фраттези – Кьярой Фраттези.
Девушка является очень популярной моделью и блогеркой, и это совсем неудивительно, когда ты смотришь на потрясающую красоту итальянки. На её Instagram подписано 400 тысяч фолловеров, а на её TikTok – 1.9 млн подписчиков.
Кьяра встречается с футболистом главных исторических соперников «Интера» в чемпионате Италии – полузащитником «Ювентуса» и сборной США Уэстоном Маккени.
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Правда, в то же время в итальянских медиа можно встретить информацию, что красавица уже встречается с итальянским репером Geolier.
Девушке 22 года и она получает от жизни всё – она уже занимается недвижимостью и пользуется своей популярностью на все 100%, зарабатывая на рекламных интеграциях:
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