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14 ноября 2024, 05:18 |
146
0

ДЕВУШКА ДНЯ. Горячая сестра игрока Интера и девушка игрока Ювентуса

Знакомьтесь с уникальной Кьярой Фраттези

14 ноября 2024, 05:18 |
146
0
ДЕВУШКА ДНЯ. Горячая сестра игрока Интера и девушка игрока Ювентуса
Instagram. Кьяра Фраттези

Сегодня знакомимся с уникальной историей из Серии А – а именно сестрой полузащитника «Интера» и сборной Италии Давиде ФраттезиКьярой Фраттези.

Девушка является очень популярной моделью и блогеркой, и это совсем неудивительно, когда ты смотришь на потрясающую красоту итальянки. На её Instagram подписано 400 тысяч фолловеров, а на её TikTok – 1.9 млн подписчиков.

Кьяра встречается с футболистом главных исторических соперников «Интера» в чемпионате Италии – полузащитником «Ювентуса» и сборной США Уэстоном Маккени.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Правда, в то же время в итальянских медиа можно встретить информацию, что красавица уже встречается с итальянским репером Geolier.

Девушке 22 года и она получает от жизни всё – она уже занимается недвижимостью и пользуется своей популярностью на все 100%, зарабатывая на рекламных интеграциях:

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Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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