ФОТО. Не доброе утро! Жена футболиста сборной Украины застала атаку на Киев
Кристина Яремчук поделилась своей злостью в Instagram
Жена нападающего сборной Украины и «Олимпиакоса» Романа Яремчука – Кристина – отреагировала на утреннюю ракетную атаку рф на Киев.
Кристина Яремчук опубликовала в сторис тревожный кадр, на котором она спускается в укрытие, пользуясь лифтом.
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«Не доброе утро + злые эмодзи», – жена украинского нападающего передала настроение всего украинского народа.
Напомним, что рф в очередной раз пыталась атаковать столицу Украины с помощью дронов, крылатых ракет и баллистики.
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