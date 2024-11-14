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14 ноября 2024, 04:23 |
451
0

ФОТО. Не доброе утро! Жена футболиста сборной Украины застала атаку на Киев

Кристина Яремчук поделилась своей злостью в Instagram

14 ноября 2024, 04:23 |
451
0
ФОТО. Не доброе утро! Жена футболиста сборной Украины застала атаку на Киев
Instagram. Кристина Яремчук

Жена нападающего сборной Украины и «Олимпиакоса» Романа ЯремчукаКристина – отреагировала на утреннюю ракетную атаку рф на Киев.

Кристина Яремчук опубликовала в сторис тревожный кадр, на котором она спускается в укрытие, пользуясь лифтом.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

«Не доброе утро + злые эмодзи», – жена украинского нападающего передала настроение всего украинского народа.

Напомним, что рф в очередной раз пыталась атаковать столицу Украины с помощью дронов, крылатых ракет и баллистики.

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Кристина Яремчук Роман Яремчук сборная Украины по футболу фото lifestyle Олимпиакос Пирей российско-украинская война
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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