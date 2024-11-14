ФОТО. Не доброе утро! Жена футболиста сборной Украины застала атаку на Киев

Жена нападающего сборной Украины и «Олимпиакоса» Романа Яремчука – Кристина – отреагировала на утреннюю ракетную атаку рф на Киев.

Кристина Яремчук опубликовала в сторис тревожный кадр, на котором она спускается в укрытие, пользуясь лифтом.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

«Не доброе утро + злые эмодзи», – жена украинского нападающего передала настроение всего украинского народа.

Напомним, что рф в очередной раз пыталась атаковать столицу Украины с помощью дронов, крылатых ракет и баллистики.