ФОТО. Как звездный футболист спас жизнь человеку

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Бруну Фернандеш спас жизнь человеку во время перелета в Лиссабон.

Человек потерял сознание, футболист своевременно это заметил и позвал на помощь.

«Он остался с ним в хвостовой части самолета, чтобы убедиться, что с ним все в порядке. Он позвал стюардов на помощь», – рассказывает пассажирка рейса Сюзанна Лоусон.

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«Приятно, что нам напоминают: знаменитости – также обычные люди», – отметила она.

После всего произошедшего Бруну сделал селфи с мужчиной, которому спас жизнь: