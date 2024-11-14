ФОТО. Как звездный футболист спас жизнь человеку
Бруну Фернандеш стал самым настоящим героем...
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Бруну Фернандеш спас жизнь человеку во время перелета в Лиссабон.
Человек потерял сознание, футболист своевременно это заметил и позвал на помощь.
«Он остался с ним в хвостовой части самолета, чтобы убедиться, что с ним все в порядке. Он позвал стюардов на помощь», – рассказывает пассажирка рейса Сюзанна Лоусон.
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«Приятно, что нам напоминают: знаменитости – также обычные люди», – отметила она.
После всего произошедшего Бруну сделал селфи с мужчиной, которому спас жизнь:
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