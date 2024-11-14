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14 ноября 2024, 01:51 |
190
0

ФОТО. Как звездный футболист спас жизнь человеку

Бруну Фернандеш стал самым настоящим героем...

14 ноября 2024, 01:51 |
190
0
ФОТО. Как звездный футболист спас жизнь человеку
Instagram. Бруну Фернандеш

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Бруну Фернандеш спас жизнь человеку во время перелета в Лиссабон.

Человек потерял сознание, футболист своевременно это заметил и позвал на помощь.

«Он остался с ним в хвостовой части самолета, чтобы убедиться, что с ним все в порядке. Он позвал стюардов на помощь», – рассказывает пассажирка рейса Сюзанна Лоусон.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

«Приятно, что нам напоминают: знаменитости – также обычные люди», – отметила она.

После всего произошедшего Бруну сделал селфи с мужчиной, которому спас жизнь:

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Бруну Фернандеш фото lifestyle Манчестер Юнайтед сборная Португалии по футболу Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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