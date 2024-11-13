ВИДЕО. Арбитр АПЛ подозревается в употреблении наркотических веществ
В сеть просочилось видео, на котором Дэвид Кут якобы употребляет наркотические вещества
Английский арбитр Дэвид Кут, который ранее попал в скандал из-за слитого в сеть видео, на котором он оскорбляет Юргена Клоппа, после чего был отстранен от работы на неопределенный срок, был замечен за употреблением наркотических веществ, сообщает The Sun.
На видео арбитр занюхивает дорожку белого порошка, после чего неоднократно негативно высказывается в адрес Юргена Клоппа и «Ливерпуля».
EXCLUSIVE: Scandal-hit Premier League ref David Coote snorts white powder in new video. pic.twitter.com/yo8OSyQTKe— The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) November 13, 2024
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