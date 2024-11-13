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Англия
13 ноября 2024, 21:06 | Обновлено 13 ноября 2024, 21:08
666
0

Суперкомпьютер назвал фаворита АПЛ. Какие шансы у Зинченко и Мудрика?

Главным претендентом на титул считается «Ливерпуль»

13 ноября 2024, 21:06 | Обновлено 13 ноября 2024, 21:08
666
0
Суперкомпьютер назвал фаворита АПЛ. Какие шансы у Зинченко и Мудрика?
The Analyst

Известный суперкомпьютер Opta по итогам 11 туров оценил шансы команд Английской Премьер-лиги на чемпионство в сезоне 2024/25.

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Главным претендентом на титул на данный момент считается «Ливерпуль». Мерсисайдцы набрали 28 очков в 11 матчах и имеют отрыв в виде 5 баллов от второго места. Их шансы на трофей Opta оценивает аж в 60.3%.

Также довольно большой процент на победу в Премьер-лиге дается «Манчестер Сити» – 34.3. Сейчас «горожане» в таблице идут вторыми, набрав 23 очка. Отставание от вышеупомянутого «Ливерпуля» - 5 зачетных пунктов.

На чемпионство, по мнению Opta, могут претендовать еще аж 6 команд, но только 2 из них имеют шансы больше 0.1%: «Арсенал» (5%) Александра Зинченко и «Челси» (0.3%) Михаила Мудрика.

В менее 0.1% оцениваются шансы на победу в чемпионате «Брайтона», «Ньюкасла», «Астон Виллы» и «Тоттенхэма». Интересно, что на чемпионство «Манчестер Юнайтед» Opta дает абсолютный ноль.

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Ливерпуль Арсенал Лондон Челси Манчестер Сити Брайтон Ньюкасл Астон Вилла Тоттенхэм Михаил Мудрик Александр Зинченко Opta Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Дмитро Вербинський Источник: The Analyst
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