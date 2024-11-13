«Сборная важнее клуба». Кейн разочарован игроками сборной Англии
Восемь игроков не приехали в национальную команду
Форвард «Баварии» Гарри Кейн выразил разочарование ситуацией, когда после тура своих чемпионатов сразу восемь игроков не приехали в расположение сборной Англии, сославшись на травмы.
Футболист считает, что национальная команда стоит выше клубных дел.
«Я считаю, что Англия важнее всего. Важнее клубных дел и самое важное для профессионального игрока. Это обидная ситуация, когда столько игроков не приедут. Я понимаю, что сейчас тяжелый период сезона и кто-то, возможно, решил воспользоваться этим оправданием».
«Мне это не нравится, если честно. Сборная важнее клуба», – сказал Кейн.
В состав сборной Англии на матчи Лиги наций не приедут Аарон Рэмсдейл, Трент Александер-Арнольд, Леви Колвилл, Деклан Райс, Букайо Сака, Коул Палмер, Джек Грилиш и Фил Фоден.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
У Руслана – девять конкурентов
Родриго не думает про Золотой мяч, у него есть Бруна