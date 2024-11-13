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  4. Только Забарный. Тренер Руха рассказал о продаже молодых игроков в Европу
Украина. Премьер лига
13 ноября 2024, 19:43 |
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Только Забарный. Тренер Руха рассказал о продаже молодых игроков в Европу

Пономарев считает, что далеко не все игроки готовы к трансферу

13 ноября 2024, 19:43 |
500
0
Только Забарный. Тренер Руха рассказал о продаже молодых игроков в Европу
ФК Рух

Тренер «Руха» Виталий Пономарев отметил, что клуб готов продавать своих молодых игроков в европейские клубы, однако они должны быть к этому готовым.

Среди примеров готовности наставник привел только Илью Забарного.

«Мы готовы и сегодня отпустить футболиста, но он должен быть готов к выступлениям в Европе. Нашим игрокам еще нужно подтягивать многие качества для Европы. Плюс быт и знание языка».

«Заиграли те, кто уже был готов – например, Довбик, Шевченко, Ярмоленко, Цыганков. А из совсем молодых, возможно, только Забарный. Еще Миколенко, но он не был совсем молодым».

«Зинченко добился успеха, когда уже был сформированным игроком», – сказал Пономарев.

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Виталий Пономарев Рух Львов Илья Забарный трансферы трансферы УПЛ Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: Трендец
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