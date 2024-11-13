Только Забарный. Тренер Руха рассказал о продаже молодых игроков в Европу

Тренер «Руха» Виталий Пономарев отметил, что клуб готов продавать своих молодых игроков в европейские клубы, однако они должны быть к этому готовым.

Среди примеров готовности наставник привел только Илью Забарного.

«Мы готовы и сегодня отпустить футболиста, но он должен быть готов к выступлениям в Европе. Нашим игрокам еще нужно подтягивать многие качества для Европы. Плюс быт и знание языка».

«Заиграли те, кто уже был готов – например, Довбик, Шевченко, Ярмоленко, Цыганков. А из совсем молодых, возможно, только Забарный. Еще Миколенко, но он не был совсем молодым».

«Зинченко добился успеха, когда уже был сформированным игроком», – сказал Пономарев.