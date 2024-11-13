Тренер сборной Франции: «Оставьте уже Мбаппе в покое»

Наставник сборной Франции Дидье Дешам не вызвал форварда Килиана Мбаппе на матчи Лиги наций в ноябре, хотя игрок «Реала» здоров и мог бы выйти на поле.

Дешам не называет причины такого решения, однако злится на журналистов, которые задают ему эти вопросы.

«По поводу Мбаппе я уже сказал все, что хотел сказать. У нас в заявке 23 игрока, вот и все. Килиана нет в списке. Оставьте уже его в покое».

«Можете думать по этому вопросу все, что хотите, и интерпретировать так, как хотите», – сказал Дешам.

Мбаппе недавно попал в скандал, получив обвинения в изнасиловании, которые игрок отвергает.