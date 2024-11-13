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  4. Тренер сборной Франции: «Оставьте уже Мбаппе в покое»
Лига наций
13 ноября 2024, 18:40 |
516
0

Тренер сборной Франции: «Оставьте уже Мбаппе в покое»

Дешаму надоели вопросы о звездном форварде

13 ноября 2024, 18:40 |
516
0
Тренер сборной Франции: «Оставьте уже Мбаппе в покое»
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Наставник сборной Франции Дидье Дешам не вызвал форварда Килиана Мбаппе на матчи Лиги наций в ноябре, хотя игрок «Реала» здоров и мог бы выйти на поле.

Дешам не называет причины такого решения, однако злится на журналистов, которые задают ему эти вопросы.

«По поводу Мбаппе я уже сказал все, что хотел сказать. У нас в заявке 23 игрока, вот и все. Килиана нет в списке. Оставьте уже его в покое».

«Можете думать по этому вопросу все, что хотите, и интерпретировать так, как хотите», – сказал Дешам.

Мбаппе недавно попал в скандал, получив обвинения в изнасиловании, которые игрок отвергает.

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Дидье Дешам Килиан Мбаппе сборная Франции по футболу Лига наций
Иван Зинченко Источник: RMC Sport
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