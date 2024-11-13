Игрок Тоттенхэма получит большой бан за расизм в адрес Сона
Извинения Бентанкуру, скорее всего, не помогут
В «Тоттенхэме» ожидают, что в ближайшее время Футбольная ассоциация Англии объявит о длительной дисквалификации хавбека Родриго Бентанкура.
Ранее игрок сделал расистский комментарий про лидера команды Сон Хын Мина, отметив, что «все корейцы выглядят одинаково».
Позже Бентанкур извинился перед Соном за свою шутку, а игрок отметил, что не имеет претензий, однако ФА открыла дело из-за проявлений расизма между одноклубниками.
Хавбек в нынешнем сезоне провел 15 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист. В клубе ожидают, что дисквалификация будет на 10+ матчей.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Главный тренер мадридцев запросил слишком большую зарплату
У Руслана – девять конкурентов