Игрок Тоттенхэма получит большой бан за расизм в адрес Сона

В «Тоттенхэме» ожидают, что в ближайшее время Футбольная ассоциация Англии объявит о длительной дисквалификации хавбека Родриго Бентанкура.

Ранее игрок сделал расистский комментарий про лидера команды Сон Хын Мина, отметив, что «все корейцы выглядят одинаково».

Позже Бентанкур извинился перед Соном за свою шутку, а игрок отметил, что не имеет претензий, однако ФА открыла дело из-за проявлений расизма между одноклубниками.

Хавбек в нынешнем сезоне провел 15 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист. В клубе ожидают, что дисквалификация будет на 10+ матчей.