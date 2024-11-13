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  4. Игрок Тоттенхэма получит большой бан за расизм в адрес Сона
Англия
13 ноября 2024, 17:49 | Обновлено 13 ноября 2024, 17:50
724
1

Игрок Тоттенхэма получит большой бан за расизм в адрес Сона

Извинения Бентанкуру, скорее всего, не помогут

13 ноября 2024, 17:49 | Обновлено 13 ноября 2024, 17:50
724
1
Игрок Тоттенхэма получит большой бан за расизм в адрес Сона
Getty Images/Global Images Ukraine. Сон Хын Мин

В «Тоттенхэме» ожидают, что в ближайшее время Футбольная ассоциация Англии объявит о длительной дисквалификации хавбека Родриго Бентанкура.

Ранее игрок сделал расистский комментарий про лидера команды Сон Хын Мина, отметив, что «все корейцы выглядят одинаково».

Позже Бентанкур извинился перед Соном за свою шутку, а игрок отметил, что не имеет претензий, однако ФА открыла дело из-за проявлений расизма между одноклубниками.

Хавбек в нынешнем сезоне провел 15 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист. В клубе ожидают, что дисквалификация будет на 10+ матчей.

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Тоттенхэм Родриго Бентанкур Сон Хын Мин Английская Премьер-лига расизм
Иван Зинченко Источник: The Athletic
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Sergio
хочу подивитись на одну абіженку з среала у апл))
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