Клуб УПЛ хочет заплатить более миллиона евро за 2 бразильцев

Львовские «Карпаты» планируют выкупить двух бразильских футболистов: защитника Жана Педросо и вингера Бруниньо. Об этом сообщает издание UA-Football.

По информации источника, суммарная стоимость трансферов обоих футболистов составит примерно 1.3 миллиона евро.

Напомним, оба игрока в сезоне 2024/25 выступают за «львов» на правах аренды. Права на Педросо принадлежат «Коритибе», а Бруниньо имеет контракт с «Атлетико Минейро».

В этой кампании Жан Педросо 10 матчей за «Карпаты», отметившись 1 голом. На счету Бруниньо 8 поединков и 1 забитый мяч.

Ранее сообщалось, что вратарь «Карпат» Яков Кинарейкин мог перейти в «Вальядолид».