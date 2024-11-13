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Украина. Премьер лига
13 ноября 2024, 17:31 | Обновлено 13 ноября 2024, 18:37
1636
2

Клуб УПЛ хочет заплатить более миллиона евро за 2 бразильцев

«Карпаты» планируют выкупить Бруниньо и Жана Педросо

13 ноября 2024, 17:31 | Обновлено 13 ноября 2024, 18:37
1636
2
Клуб УПЛ хочет заплатить более миллиона евро за 2 бразильцев
ФК Карпаты. Жан Педросо

Львовские «Карпаты» планируют выкупить двух бразильских футболистов: защитника Жана Педросо и вингера Бруниньо. Об этом сообщает издание UA-Football.

По информации источника, суммарная стоимость трансферов обоих футболистов составит примерно 1.3 миллиона евро.

Напомним, оба игрока в сезоне 2024/25 выступают за «львов» на правах аренды. Права на Педросо принадлежат «Коритибе», а Бруниньо имеет контракт с «Атлетико Минейро».

В этой кампании Жан Педросо 10 матчей за «Карпаты», отметившись 1 голом. На счету Бруниньо 8 поединков и 1 забитый мяч.

Ранее сообщалось, что вратарь «Карпат» Яков Кинарейкин мог перейти в «Вальядолид».

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Жан Педросо Бруниньо Карпаты Львов Коритиба Атлетико Минейро трансферы трансферы УПЛ чемпионат Бразилии по футболу аренда игрока
Дмитро Вербинський Источник: UA-Football
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Gargantua81
извините, а с чем связаны легенды о ФК Карпаты?
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