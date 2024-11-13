Обладатель ЗМ хочет неожиданно сменить клуб. Речь не о Реале и Барсе

Звездный полузащитник «Манчестер Сити» Родри может покинуть английский клуб уже следующим летом.

По информации испанских СМИ, Родри планирует доработать свой контракт до конца, а затем рассмотреть уход в другой клуб. Соглашение испанца с «горожанами» действует до лета 2027 года. Полузащитник хотел бы вернуться в Ла Лигу, интерес к Родри есть от «Барселоны» и «Реала», однако он сам рассматривает только переход в мадридский «Атлетико».

Родри играл за «матрасников» с 2018 по 2019 год, куда уже перешел в «Манчестер Сити».

Напомним, обладателем Золотого мяча 2024 стал полузащитник «Манчестер Сити» Родри.