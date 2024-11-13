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Лига наций
13 ноября 2024, 18:54 |
532
0

План победы. Эксперт рассказал, как Украина сможет обыграть Грузию

Олег Федорчук надеется на удачу

13 ноября 2024, 18:54 |
532
0
План победы. Эксперт рассказал, как Украина сможет обыграть Грузию
Getty Images/Global Images Ukraine

Известный украинский тренер Олег Федорчук в эксклюзивном интервью для Sport.ua поделился ожиданиями от матча 5-го тура Лиги наций между национальными сборными Грузии и Украины:

«Прежде всего, на мой взгляд, класс наших ребят выше, чем у хозяев, а состав более ровный. Вот еще бы только футболисты подошли к поединку в боевой спортивной форме и продемонстрировали свои лучшие качества.

В составе хозяев есть игрок, на которого приходят болельщики. Это Хвича Кварацхелия. Такое признание надо заслужить и конечно, в ближайшую субботу лидер «Наполи» поведет за собой партнеров по сборной. Поэтому очень многое будет зависеть от того справится ли с амбициозным грузином наш правый защитник Ефим Конопля. Если совместными усилиями, благодаря игре на опережение, надежной подстраховке удастся усложнить жизнь Хвичи, то шансы добиться положительного результата возрастут.

Это будет сложное противостояние для обеих сборных. Есть надежда, что на высоте будет наш вратарь, что порадуют креативностью полузащитники, что кто-то из них поразит цель, что Фортуна улыбнется гостям. Все же, я склоняюсь к тому, что будет результативная ничья».

Матч Грузия –– Украина состоится 16 ноября в 19:00 по киевскому времени.

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Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Источник
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