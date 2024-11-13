«Пробелы в образовании». Эксперт раскритиковал звезду сборной Украины

Известный украинский тренер Олег Федорчук в эксклюзивном интервью для Sport.ua высказался относительно нападающего римской «Ромы» и национальной сборной Украины Артема Довбика:

«Проблемы со здоровьем у Довбика? Это еще один повод для беспокойства. К сожалению, в футбольном образовании Довбика есть пробелы, что мешает ему выполнять свою забивную миссию в Италии, где умеют защищаться. Что имеем в итоге: Довбик – не забивает, Яремчук – в запасе в «Олимпиакосе». Есть еще динамовец Владислав Ванат, но он на международной арене не заметен. Печально».

В сезоне 2024/25 Артем Довбик провел 15 матчей на клубном уровне, отметившись 6 забитыми мячами и 1 голевой передачей.