Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Пробелы в образовании». Эксперт раскритиковал звезду сборной Украины
Лига наций
13 ноября 2024, 15:37 |
186
0

«Пробелы в образовании». Эксперт раскритиковал звезду сборной Украины

Олег Федорчук объяснил причину провала Артема Довбика в «Роме»

13 ноября 2024, 15:37 |
186
0
«Пробелы в образовании». Эксперт раскритиковал звезду сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Известный украинский тренер Олег Федорчук в эксклюзивном интервью для Sport.ua высказался относительно нападающего римской «Ромы» и национальной сборной Украины Артема Довбика:

«Проблемы со здоровьем у Довбика? Это еще один повод для беспокойства. К сожалению, в футбольном образовании Довбика есть пробелы, что мешает ему выполнять свою забивную миссию в Италии, где умеют защищаться. Что имеем в итоге: Довбик – не забивает, Яремчук – в запасе в «Олимпиакосе». Есть еще динамовец Владислав Ванат, но он на международной арене не заметен. Печально».

В сезоне 2024/25 Артем Довбик провел 15 матчей на клубном уровне, отметившись 6 забитыми мячами и 1 голевой передачей.

По теме:
«Реброву не позавидуешь». Известный тренер назвал проблему сборной Украины
«Кого он тренировал?» Коноплянка раскритиковал экс-тренера сборной Украины
Олег ФЕДОРЧУК: «Если нейтрализуем Хвичу, шансы Украины возрастут»
Олег Федорчук инсайд сборная Украины по футболу Лига наций Рома Рим Артем Довбик чемпионат Италии по футболу Серия A Роман Яремчук Владислав Ванат
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Источник
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Рома нашла нового наставника. Довбика может тренировать известный бомбардир
Футбол | 12 ноября 2024, 16:45 1
Рома нашла нового наставника. Довбика может тренировать известный бомбардир
Рома нашла нового наставника. Довбика может тренировать известный бомбардир

Но есть проблема – Монтелла успешно работает со сборной Турции

«Он даже ходить не мог». Ребров объяснил, почему заменил игрока сборной
Футбол | 12 ноября 2024, 15:43 0
«Он даже ходить не мог». Ребров объяснил, почему заменил игрока сборной
«Он даже ходить не мог». Ребров объяснил, почему заменил игрока сборной

Иван Калюжный тяжело перенес матч против Грузии

«Там и Месси не поможет». Коноплянка рассказал, почему не заиграл в Клуже
Футбол | 13.11.2024, 13:22
«Там и Месси не поможет». Коноплянка рассказал, почему не заиграл в Клуже
«Там и Месси не поможет». Коноплянка рассказал, почему не заиграл в Клуже
ДЕВУШКА ДНЯ. Бруна Ротта – самая красивая девушка в Реал Мадрид
Футбол | 13.11.2024, 07:50
ДЕВУШКА ДНЯ. Бруна Ротта – самая красивая девушка в Реал Мадрид
ДЕВУШКА ДНЯ. Бруна Ротта – самая красивая девушка в Реал Мадрид
Майк Тайсон хочет провести бой против Усика или Фьюри. Но есть условие
Бокс | 12.11.2024, 21:29
Майк Тайсон хочет провести бой против Усика или Фьюри. Но есть условие
Майк Тайсон хочет провести бой против Усика или Фьюри. Но есть условие
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. «Это не мой трофей». Довбик получил награду топ-бомбардиру Ла Лиги
ВИДЕО. «Это не мой трофей». Довбик получил награду топ-бомбардиру Ла Лиги
11.11.2024, 16:21 8
Футбол
Разрушающиеся гиганты. Донбасс Арена и еще 6 заброшенных стадионов футбола
Разрушающиеся гиганты. Донбасс Арена и еще 6 заброшенных стадионов футбола
12.11.2024, 11:42 179
Футбол
Это была худшая ошибка. Анчелотти признался, почему его уволили из Реала
Это была худшая ошибка. Анчелотти признался, почему его уволили из Реала
13.11.2024, 07:49 1
Футбол
Кто-то сомневался? Зверев и Рублев определили сильнейшего на ATP Finals
Кто-то сомневался? Зверев и Рублев определили сильнейшего на ATP Finals
11.11.2024, 23:13
Теннис
«В чем проблема?» Ребров – о конфликте двух звезд сборной Украины
«В чем проблема?» Ребров – о конфликте двух звезд сборной Украины
11.11.2024, 19:14 1
Футбол
ФЬЮРИ: «Знаете, что бы было с Тайсоном и Али, если бы мы подрались?»
ФЬЮРИ: «Знаете, что бы было с Тайсоном и Али, если бы мы подрались?»
12.11.2024, 09:00 6
Бокс
Не Касильяс и не Нойер. Назван лучший вратарь XXI века
Не Касильяс и не Нойер. Назван лучший вратарь XXI века
12.11.2024, 09:52 16
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем