«Реброву не позавидуешь». Известный тренер назвал проблему сборной Украины

Известный украинский тренер Олег Федорчук в эксклюзивном интервью для Sport.ua высказался относительно одной из проблем национальной сборной Украины.

– Вызывает опасения позиция опорного полузащитника. На ком остановит свой выбор рулевой Сергей Ребров? Динамовец Владимир Бражко вернулся после повреждения в строй, но его игра на клубном уровне не впечатляет, что же касается Ивана Калюжного, то его максимальная настроенность сомнений не вызывает, но не хватит ли ему скорости в борьбе с мобильными полузащитниками грузин. Тем более, что именно в центральную зону любит смещаться с левого фланга Кварацхелия.

– Но недостаточная игровая практика была еще у целой группы игроков украинской сборной, кроме Бражко.

– Вот это также настораживает, потому что наши легионеры не попадали в основу не только по состоянию здоровья, но и по игровым качествам. Речь идет об Александре Зинченко, Романе Яремчуке, Михаиле Мудрике. И Реброву не позавидуешь, ведь он всегда подчеркивал, что будет отдавать предпочтение тем, кто будет иметь игровую практику. Эта разбалансированность может негативно сказаться на действиях украинской сборной.