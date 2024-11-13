«Реброву не позавидуешь». Известный тренер назвал проблему сборной Украины
Олег Федорчук считает, что у сборников неудовлетворительное физическое состояние
Известный украинский тренер Олег Федорчук в эксклюзивном интервью для Sport.ua высказался относительно одной из проблем национальной сборной Украины.
– Вызывает опасения позиция опорного полузащитника. На ком остановит свой выбор рулевой Сергей Ребров? Динамовец Владимир Бражко вернулся после повреждения в строй, но его игра на клубном уровне не впечатляет, что же касается Ивана Калюжного, то его максимальная настроенность сомнений не вызывает, но не хватит ли ему скорости в борьбе с мобильными полузащитниками грузин. Тем более, что именно в центральную зону любит смещаться с левого фланга Кварацхелия.
– Но недостаточная игровая практика была еще у целой группы игроков украинской сборной, кроме Бражко.
– Вот это также настораживает, потому что наши легионеры не попадали в основу не только по состоянию здоровья, но и по игровым качествам. Речь идет об Александре Зинченко, Романе Яремчуке, Михаиле Мудрике. И Реброву не позавидуешь, ведь он всегда подчеркивал, что будет отдавать предпочтение тем, кто будет иметь игровую практику. Эта разбалансированность может негативно сказаться на действиях украинской сборной.
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