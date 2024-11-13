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  4. «Реброву не позавидуешь». Известный тренер назвал проблему сборной Украины
Лига наций
13 ноября 2024, 14:58 |
576
0

«Реброву не позавидуешь». Известный тренер назвал проблему сборной Украины

Олег Федорчук считает, что у сборников неудовлетворительное физическое состояние

13 ноября 2024, 14:58 |
576
0
«Реброву не позавидуешь». Известный тренер назвал проблему сборной Украины
Олег Федорчук

Известный украинский тренер Олег Федорчук в эксклюзивном интервью для Sport.ua высказался относительно одной из проблем национальной сборной Украины.

– Вызывает опасения позиция опорного полузащитника. На ком остановит свой выбор рулевой Сергей Ребров? Динамовец Владимир Бражко вернулся после повреждения в строй, но его игра на клубном уровне не впечатляет, что же касается Ивана Калюжного, то его максимальная настроенность сомнений не вызывает, но не хватит ли ему скорости в борьбе с мобильными полузащитниками грузин. Тем более, что именно в центральную зону любит смещаться с левого фланга Кварацхелия.

– Но недостаточная игровая практика была еще у целой группы игроков украинской сборной, кроме Бражко.

– Вот это также настораживает, потому что наши легионеры не попадали в основу не только по состоянию здоровья, но и по игровым качествам. Речь идет об Александре Зинченко, Романе Яремчуке, Михаиле Мудрике. И Реброву не позавидуешь, ведь он всегда подчеркивал, что будет отдавать предпочтение тем, кто будет иметь игровую практику. Эта разбалансированность может негативно сказаться на действиях украинской сборной.

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сборная Украины по футболу Олег Федорчук сборная Грузии по футболу Лига наций Грузия - Украина инсайд Владимир Бражко Александр Зинченко Роман Яремчук Михаил Мудрик
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Источник
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