Олег ФЕДОРЧУК: «Если нейтрализуем Хвичу, шансы Украины возрастут»

16 ноября национальная сборная Украины по футболу проведет в Лиге наций очередной поединок – с грузинами.

Известный тренер, а ныне еще и авторитетный эксперт Олег Федорчук в беседе с корреспондентом Sport.ua рассказал, какие позиции в украинской сборной вызывают беспокойство перед противостоянием в Батуми:

– Прежде всего, на мой взгляд, класс наших ребят выше, чем у хозяев, а состав более ровный. Вот еще бы только футболисты подошли к поединку в боевой спортивной форме и продемонстрировали свои лучшие качества.

– По Вашему мнению, какие «козыри» грузин могут помешать украинцам взять верх?

– В составе хозяев есть игрок, на которого приходят болельщики. Это Хвича Кварацхелия. Такое признание надо заслужить и конечно, в ближайшую субботу лидер «Наполи» поведет за собой партнеров по сборной. Поэтому очень многое будет зависеть от того справится ли с амбициозным грузином наш правый защитник Ефим Конопля. Если совместными усилиями, благодаря игре на опережение, надежной подстраховке удастся усложнить жизнь Хвичи, то шансы добиться положительного результата возрастут.

Во-вторых, вызывает опасения позиция опорного полузащитника. На ком остановит свой выбор рулевой Сергей Ребров? Динамовец Владимир Бражко вернулся после повреждения в строй, но его игра на клубном уровне не впечатляет, что же касается Ивана Калюжного, то его максимальная настроенность сомнений не вызывает, но не хватит ли ему скорости в борьбе с мобильными полузащитниками грузин. Тем более, что именно в центральную зону любит смещаться с левого фланга Кварацхелия.

– Но недостаточная игровая практика была еще у целой группы игроков украинской сборной, кроме Бражко.

– Вот это также настораживает, потому что наши легионеры не попадали в основу не только по состоянию здоровья, но и по игровым качествам. Речь идет об Александре Зинченко, Романе Яремчуке, Михаиле Мудрике. И Реброву не позавидуешь, ведь он всегда подчеркивал, что будет отдавать предпочтение тем, кто будет иметь игровую практику. Эта разбалансированность может негативно сказаться на действиях украинской сборной.

– Есть проблемы и у нашего лидера атак Артема Довбыка.

– Это еще один повод для беспокойства. К сожалению, в футбольном образовании Довбыка есть пробелы и, что мешает ему выполнять свою забивную миссию в Италии, где умеют защищаться. Что имеем в итоге: Довбык – не забивает, Яремчук – в запасе в «Олимпиакосе». Есть еще динамовец Владислав Ванат, но он на международной арене не заметен. Печально.

– Тогда, как победить в Батуми?

– Это будет сложное противостояние для обеих сборных. Есть надежда, что на высоте будет наш вратарь, что порадуют креативностью полузащитники, что кто-то из них поразит цель, что Фортуна улыбнется гостям. Все же, я склоняюсь к тому, что будет результативная ничья.

Ранее полузащитник английского «Брентфорда» Егор Ярмолюк поделился впечатлениями от первого в карьере вызова в ряды национальной сборной Украины.