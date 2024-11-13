Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Карлос Алькарас – Андрей Рублев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ATP
13 ноября 2024, 14:24 | Обновлено 13 ноября 2024, 14:51
234
0

Карлос Алькарас – Андрей Рублев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 2-го тура Итогового турнира АТР 2024

13 ноября 2024, 14:24 | Обновлено 13 ноября 2024, 14:51
234
0
Карлос Алькарас – Андрей Рублев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

13 ноября состоятся матчи 2-го тура John Newcombe Group на Итоговом турнире АТР 2024, который проходит в Турине (Италия).

Испанский теннисист Карлос Алькарас (АТР 3) сыграет против «нейтрального» Андрея Рублева (ATP 8). Поединок состоится вторым запуском. Время начала встречи – 15:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет четвертая встреча соперников и пока счет 2:1 в пользу «нейтрала» .

В одном квартете с Карлосом и Андреем выступают также Каспер Рууд и Александр Зверев.

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua. Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
ДЕ МИНАУР: «Медведев играл сильнее, чем когда-либо в наших встречах»
Синнер переиграл Фритца и единолично возглавил группу на Итоговом турнире
Янник Синнер – Тейлор Фритц. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
смотреть онлайн Андрей Рублев Карлос Алькарас (теннисист) Итоговый турнир ATP
Альберт Чуфарличев
Альберт Чуфарличев Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Без Костюк. Сборная Украины провела первую тренировку в Техасе
Теннис | 12 ноября 2024, 20:01 7
ФОТО. Без Костюк. Сборная Украины провела первую тренировку в Техасе
ФОТО. Без Костюк. Сборная Украины провела первую тренировку в Техасе

16–17 ноября украинки проведут матчевое противостояния КБДК против команды Австрии

«Он может запороть бой». Топ-боксер назвал победителя реванша Усик – Фьюри
Бокс | 13 ноября 2024, 08:25 0
«Он может запороть бой». Топ-боксер назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Он может запороть бой». Топ-боксер назвал победителя реванша Усик – Фьюри

Сергей Богачук высказался о реванше

Рома нашла нового наставника. Довбика может тренировать известный бомбардир
Футбол | 12.11.2024, 16:45
Рома нашла нового наставника. Довбика может тренировать известный бомбардир
Рома нашла нового наставника. Довбика может тренировать известный бомбардир
«Он даже ходить не мог». Ребров объяснил, почему заменил игрока сборной
Футбол | 12.11.2024, 15:43
«Он даже ходить не мог». Ребров объяснил, почему заменил игрока сборной
«Он даже ходить не мог». Ребров объяснил, почему заменил игрока сборной
Максим МЕЛЬНИЧЕНКО: «Удаление Михайличенко? Очень противоречивое решение»
Футбол | 13.11.2024, 10:03
Максим МЕЛЬНИЧЕНКО: «Удаление Михайличенко? Очень противоречивое решение»
Максим МЕЛЬНИЧЕНКО: «Удаление Михайличенко? Очень противоречивое решение»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Где смотреть онлайн бой Джейк Пол – Майк Тайсон
Где смотреть онлайн бой Джейк Пол – Майк Тайсон
12.11.2024, 21:45
Бокс
Не Касильяс и не Нойер. Назван лучший вратарь XXI века
Не Касильяс и не Нойер. Назван лучший вратарь XXI века
12.11.2024, 09:52 16
Футбол
Так был ли офсайд? Обнародован четкий кадр положения ноги Левандовски
Так был ли офсайд? Обнародован четкий кадр положения ноги Левандовски
11.11.2024, 08:05 6
Футбол
Майк Тайсон хочет провести бой против Усика или Фьюри. Но есть условие
Майк Тайсон хочет провести бой против Усика или Фьюри. Но есть условие
12.11.2024, 21:29 4
Бокс
ДЖОШУА: «Я молюсь за Майка Тайсона. Знаете, почему он проиграет Полу?»
ДЖОШУА: «Я молюсь за Майка Тайсона. Знаете, почему он проиграет Полу?»
12.11.2024, 07:50
Бокс
Английский сантехник. Как Джеррард стал посмешищем в Саудовской Аравии
Английский сантехник. Как Джеррард стал посмешищем в Саудовской Аравии
11.11.2024, 16:00 13
Футбол
ВИДЕО. «Это не мой трофей». Довбик получил награду топ-бомбардиру Ла Лиги
ВИДЕО. «Это не мой трофей». Довбик получил награду топ-бомбардиру Ла Лиги
11.11.2024, 16:21 8
Футбол
Европейский топ-клуб предложил 250 миллионов за суперзвезду Реала
Европейский топ-клуб предложил 250 миллионов за суперзвезду Реала
11.11.2024, 09:26 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем