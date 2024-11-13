Карлос Алькарас – Андрей Рублев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

13 ноября состоятся матчи 2-го тура John Newcombe Group на Итоговом турнире АТР 2024, который проходит в Турине (Италия).

Испанский теннисист Карлос Алькарас (АТР 3) сыграет против «нейтрального» Андрея Рублева (ATP 8). Поединок состоится вторым запуском. Время начала встречи – 15:00 по Киеву.

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Это будет четвертая встреча соперников и пока счет 2:1 в пользу «нейтрала» .



В одном квартете с Карлосом и Андреем выступают также Каспер Рууд и Александр Зверев.

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