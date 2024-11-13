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  4. «Я ему говорил: только не буянь при всех». Коноплянка – о Роберто Де Дзерби
Украина. Премьер лига
13 ноября 2024, 14:04 | Обновлено 13 ноября 2024, 14:05
1480
2

«Я ему говорил: только не буянь при всех». Коноплянка – о Роберто Де Дзерби

Экс-игрок «Шахтера» и сборной Украины рассказал о взаимоотношениях с итальянским наставником

13 ноября 2024, 14:04 | Обновлено 13 ноября 2024, 14:05
1480
2
«Я ему говорил: только не буянь при всех». Коноплянка – о Роберто Де Дзерби
ФК Шахтер. Евгений Коноплянка

После прихода в «Шахтер» итальянского наставника Евгений Коноплянка потерял место в стартовом составе. Де Дзерби сразу стал наигрывать Михаила Мудрика, а Коноплянка в основном находился или в лазарете, или на скамейке запасных.

«Была ли обида на Де Дзерби? Знаете, да. Как футболист, я был по-спортивному зол, потому что не играл, никто не хотел даже давать шанса. Я на тренировках с ним рубился. Он хотел меня достать, чтобы я что-то острое сказал и ушел из команды. А я ведь все это знаю, и спросил: «Что ты от меня хочешь? Скажи мне в лицо». Он такой, что и говорил все в лицо.

Мы говорили с ним по-мужски, я предупреждал: «Только же не буянь при всех». У нас были такие стычки на поле, которые видели ребята... Но в профессиональном плане стычки. Не было такого, чтобы я просил его закрыть рот или еще что-то. Я все делал. Если он где-то перегибал палку, я ему говорил: «Давай немного с уважением, а он хотел задеть как-то», – сказал Коноплянка.

Ранее Евгений Коноплянка рассказал, почему не заиграл в ЧФР Клуж.

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Евгений Коноплянка Роберто Де Дзерби Шахтер Донецк
Сергей Цыба Источник: Трибуна
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Комментарии 2
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pricolist
Та всі бачили рівень Коноплянки в Шахтарі, з будь-яким тренером він би не грав
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+1
Перець
щось Коноплянки сьогодні забагато видно проплатив спорт юа бо почали за нього забувати
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