«Я ему говорил: только не буянь при всех». Коноплянка – о Роберто Де Дзерби

После прихода в «Шахтер» итальянского наставника Евгений Коноплянка потерял место в стартовом составе. Де Дзерби сразу стал наигрывать Михаила Мудрика, а Коноплянка в основном находился или в лазарете, или на скамейке запасных.

«Была ли обида на Де Дзерби? Знаете, да. Как футболист, я был по-спортивному зол, потому что не играл, никто не хотел даже давать шанса. Я на тренировках с ним рубился. Он хотел меня достать, чтобы я что-то острое сказал и ушел из команды. А я ведь все это знаю, и спросил: «Что ты от меня хочешь? Скажи мне в лицо». Он такой, что и говорил все в лицо.

Мы говорили с ним по-мужски, я предупреждал: «Только же не буянь при всех». У нас были такие стычки на поле, которые видели ребята... Но в профессиональном плане стычки. Не было такого, чтобы я просил его закрыть рот или еще что-то. Я все делал. Если он где-то перегибал палку, я ему говорил: «Давай немного с уважением, а он хотел задеть как-то», – сказал Коноплянка.

Ранее Евгений Коноплянка рассказал, почему не заиграл в ЧФР Клуж.