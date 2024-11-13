«Его выставили идиотом». Журналист – об отсутствии Мбаппе в сборной Франции

Известный французский журналист Дани Риоло прокомментировал отсутствие звездного нападающего мадридского «Реала» Килиана Мбаппе в заявке национальной сборной Франции на ноябрьские матчи Лиги наций:

«Есть только одна причина. Я на 1000% уверен, что Дешам мстит ему за то, что произошло в прошлый раз. Не из-за того, что он не приехал в сборную – если бы это было по взаимной договоренности, все было бы в порядке. Просто Мбаппе сказал: «Я не приеду, у меня травма», – а через три дня после этого он уже играл за «Реал».

Дешам должен был что-то сказать, ведь слова о травме оказались ложью, и тем самым его выставили идиотом. Он не мог допустить этого с точки зрения авторитета и даже просто с точки зрения человечности. В этом отношении я понимаю его решение. Он не вызвал Мбаппе из-за этого».