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  4. «Его выставили идиотом». Журналист – об отсутствии Мбаппе в сборной Франции
Лига наций
13 ноября 2024, 16:56 |
399
1

«Его выставили идиотом». Журналист – об отсутствии Мбаппе в сборной Франции

Дани Риоло считает, что Дидье Дешам мстит звезде «Реала»

13 ноября 2024, 16:56 |
399
1
«Его выставили идиотом». Журналист – об отсутствии Мбаппе в сборной Франции
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Известный французский журналист Дани Риоло прокомментировал отсутствие звездного нападающего мадридского «Реала» Килиана Мбаппе в заявке национальной сборной Франции на ноябрьские матчи Лиги наций:

«Есть только одна причина. Я на 1000% уверен, что Дешам мстит ему за то, что произошло в прошлый раз. Не из-за того, что он не приехал в сборную – если бы это было по взаимной договоренности, все было бы в порядке. Просто Мбаппе сказал: «Я не приеду, у меня травма», – а через три дня после этого он уже играл за «Реал».

Дешам должен был что-то сказать, ведь слова о травме оказались ложью, и тем самым его выставили идиотом. Он не мог допустить этого с точки зрения авторитета и даже просто с точки зрения человечности. В этом отношении я понимаю его решение. Он не вызвал Мбаппе из-за этого».

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Килиан Мбаппе сборная Франции по футболу Лига наций Дидье Дешам
Дмитро Вербинський Источник: RMC Sport
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Комментарии 2
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Kitten
Можливо Мбаппе треба трохи починати опускатися на землю.Можна було б принаймні перепросити у Дешама за свою поведінку.
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+1
Умник
Дешам красава.
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