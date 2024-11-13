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  4. «Пью каждый день». Легенда Интера признался в алкоголизме и его причинах
Италия
13 ноября 2024, 14:05 | Обновлено 13 ноября 2024, 14:06
1892
4

«Пью каждый день». Легенда Интера признался в алкоголизме и его причинах

Адриано свернул не туда...

13 ноября 2024, 14:05 | Обновлено 13 ноября 2024, 14:06
1892
4
«Пью каждый день». Легенда Интера признался в алкоголизме и его причинах
The players tribune

Легендарный бразильский экс-футболист миланского «Интера» Адриано рассказал о своей жизни после завершения профессиональной карьеры:

«Вы знаете, как это – быть надеждой? Я знаю. В том числе и неоправданную надежду.

Самый большой транжира в футболе: я. Мне нравится это слово, «расточительство». Не только из-за того, как оно звучит, но и потому, что я одержим расточительством своей жизни. Мне хорошо так, в безумном расточительстве. Мне нравится эта стигма.

Я не употребляю наркотики, как они пытаются доказать. Я не занимаюсь преступностью, но, конечно, мог бы. Я не люблю клубы. Я всегда хожу в одно и то же место в моем районе, в киоск «Нана». Если хочешь встретиться со мной, приходи.

Я пью каждый день. Как такой человек, как я, дошел до того, что пьет почти каждый день? Я не люблю давать объяснения другим. Но вот одно из них. Я пью, потому что нелегко быть надеждой, которая остается в долгу. А в моем возрасте это становится еще хуже».

Ранее было показано, как сейчас выглядит Адриано.

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Адриано Интер Милан алкоголь lifestyle
Дмитро Вербинський Источник: The Players' Tribune
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Андрій Заліщук
На фото Адріано справа чи зліва?
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Перець
та всім пох
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