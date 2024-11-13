Не только Ливерпуль. Еще один топ-клуб интересовался Коноплянкой
Евгений мог перейти в миланский «Интер»
Бывший футболист национальной сборной Украины Евгений Коноплянка рассказал, какие клубы им интересовались на пике карьеры:
«Звонил Роберто Манчини из «Интера». «Ливерпуль», «Валенсия». Мой папа с мамой ездили на стадион, приглашали их. Когда я был маленьким, то не понимал, какие клубы, что и как. Хотел просто получать удовольствие от игры. Никогда не думал: «О, завтра приеду туда, хочу оказаться там».
Если бы у меня был агент, который все знал, мог направить, это точно было бы лучше для меня. Возможно, он также смог бы надавить на клуб, чтобы я ушел раньше. Признаю: если бы ушел из «Днепра» раньше, то и прыжок, возможно, сделал более серьезный. Нужно время, чтобы понять стиль, менталку европейскую».
Ранее Евгений Коноплянка рассказал, что стало последней каплей перед уходом из донецкого «Шахтера».
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