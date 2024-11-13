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Украина. Премьер лига
13 ноября 2024, 13:47 | Обновлено 13 ноября 2024, 14:10
1206
0

«Что ты от меня хочешь?» Коноплянка – о последней капле в Шахтере

Бывший игрок сборной Украины имел плохие отношения с Роберто Де Дзерби

13 ноября 2024, 13:47 | Обновлено 13 ноября 2024, 14:10
1206
0
«Что ты от меня хочешь?» Коноплянка – о последней капле в Шахтере
ФК Шахтер. Евгений Коноплянка

Бывший футболист национальной сборной Украины Евгений Коноплянка рассказал об отношениях с итальянским экс-тренером донецкого «Шахтера» Роберто Де Дзерби.

– Если тренер хочет, чтобы тебя в команде не было, тебя не будет. Никого не хочу делать виноватым, потому что он прямо сказал, что я не буду нужен, даже если наберу хорошую форму. Сложно было конкурировать. Первый год – окей, второй – травма, третий – новый тренер пришел. Это футбол.

– А у Вас была обида на Де Дзерби?

– Знаете, да. Как футболист, я был по-спортивному зол, потому что не играл, никто не хотел даже давать шанса. Я на тренировках с ним рубился. Он хотел меня достать, чтобы я что-то острое сказал и ушел из команды. А я ведь все это знаю, и спросил: «Что ты от меня хочешь? Скажи мне в лицо». Он такой, что и говорил все в лицо. Мы говорили с ним по-мужски, я предупреждал: «Только же не буянь при всех». У нас были такие стычки на поле, которые видели ребята... Но в профессиональном плане стычки. Не было такого, чтобы я просил его закрыть рот или еще что-то. Я все делал. Если он где-то перегибал палку, я ему говорил: «Давай немного с уважением», а он хотел задеть как-то.

– Что стало последней каплей, когда вы поняли, что не хотите оставаться в «Шахтере»?

– Как вы видите, чтобы я остался? Клуб платит за игрока деньги, а он не играет. В команде говорят, что ты им уже не нужен. Я еще же такой упрямый, что стою и доказываю: «Нет, нужен». Вы спросили, как я понял, что нужно уходить? Здесь не я должен ответить на него, а тренер. Понимаете, кто принимал решение? Не я.

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Роберто Де Дзерби Евгений Коноплянка Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитро Вербинський Источник: Трибуна
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