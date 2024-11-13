Сын Коноплянки занимается в топ-академии. В этом клубе играет украинец

Бывший футболист национальной сборной Украины Евгений Коноплянка поделился эмоциями от посещения португальских топ-клубов – «Бенфики» и «Спортинга»:

«Недавно был в «Бенфике» и «Спортинге». Увидел, как ребята живут, они как одно целое – обнимаются, когда идут на тренировку. Еще один пример. Мой 7-летний сын занимается в самой главной школе «Бенфики». Там я увидел, как семилетние ребята подходят к каждому сотруднику академии. Сидит охранник, подходят, дают «пять», интересуются, как у него дела. Конечно, у них будет поддержка в клубе. Конечно, они будут готовы ментально ко всем моментам и на футбольном поле. Потому что будут знать, что даже этот охранник будет за них болеть».

Напомним, за основную команду «Бенфики» играет украинский вратарь Анатолий Трубин.

Ранее Евгений Коноплянка назвал единственный клуб, в котором продолжил бы карьеру вместе с Романом Зозулей.