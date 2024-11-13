Коноплянка назвал клуб, в котором продолжил бы карьеру вместе с Зозулей

Бывший футболист национальной сборной Украины Евгений Коноплянка рассказал, чем занимался перед тем, как принял решение о завершении профессиональной карьеры:

«Думал, что делать и был сам с собой. Хотел разобраться, какой мне сделать шаг следующий – продолжать играть или быть там, где я сейчас. Понял, что уже не получаю удовольствие от футбола так, как это было раньше. Так решил заниматься агентством, был на связи с Ромой [Зозулей]. Он как и я, был на той стадии, когда не знал, заканчивать карьеру или нет. Вдвоем пришли к тому, что продолжали бы играть, если бы был тот «Днепр».

У меня был не очень хороший опыт в Румынии. Я так подумал: «Ах, сейчас снова пойдешь туда, где будут говорить, что да, мы тебя ждем, а потом все будет так, как в Румынии». Никто не ждал. Я не хотел тратить на это свое время, ехать куда-то в другую страну. Если бы был мой тренер, моя команда, как, я повторюсь, «Днепр», тогда да, конечно, я бы хотел еще отдать свои силы, свое здоровье – но всего этого не было».

Ранее Роман Зозуля рассказал, почему они с Евгением Коноплянкой создали футбольное агентство.