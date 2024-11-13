«Он номер один в мире». Экс-игрок мадридского Реала высказался о Винисиусе
Начо Фернандес уверен, что бразилец еще выиграет Золотой мяч
Экс-игрок мадридского «Реала», а на сегодня футболист клуба «Аль-Кадисия», Начо Фернандес поделился мыслями о прошедшей церемонии Золото мяча. Испанец уверен, что Винисиус Жуниор заслужил на победу в главной номинации.
«Я не собираюсь вмешиваться в решение «Реала» не ехать на вручение Золотого мяча, у них были свои причины.
Конечно, я очень рад за Родри, потому что он хороший парень, но если бы вы спросили меня о победителе перед гала-концертом, я бы без сомнения назвал Винисиуса. Он номер один в мире, но я рад за Родри.
Я отправил Родри сообщение и поздравил его. А вот Винисиусу я сказал, что такие вещи сделают его сильнее, и он победит в будущем. Я не видел игрока, который смог бы за свою карьеру преодолеть столько трудностей, как он. У него есть умственная сила, которая достойна восхищения», – сказал Начо.
Напомним, что Начо покинул «Реала» летом 2024 года в качестве свободного агента.
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