«Он номер один в мире». Экс-игрок мадридского Реала высказался о Винисиусе

Экс-игрок мадридского «Реала», а на сегодня футболист клуба «Аль-Кадисия», Начо Фернандес поделился мыслями о прошедшей церемонии Золото мяча. Испанец уверен, что Винисиус Жуниор заслужил на победу в главной номинации.

«Я не собираюсь вмешиваться в решение «Реала» не ехать на вручение Золотого мяча, у них были свои причины.

Конечно, я очень рад за Родри, потому что он хороший парень, но если бы вы спросили меня о победителе перед гала-концертом, я бы без сомнения назвал Винисиуса. Он номер один в мире, но я рад за Родри.

Я отправил Родри сообщение и поздравил его. А вот Винисиусу я сказал, что такие вещи сделают его сильнее, и он победит в будущем. Я не видел игрока, который смог бы за свою карьеру преодолеть столько трудностей, как он. У него есть умственная сила, которая достойна восхищения», – сказал Начо.

Напомним, что Начо покинул «Реала» летом 2024 года в качестве свободного агента.